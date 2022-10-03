Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Губернатор Михаил Дегтярев сообщил, что половину мобилизованных в регионе призвали ошибочно, их вернули домой, а военкома отстранили. Он призвал пресекать «все факты перегибов»

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».

С чем именно связано отстранение Лайко, Дегтярев не уточнил. Однако, рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, губернатор сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».

«Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — заявил Дегтярев.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уверял, что власти собираются призвать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны, и не намерены устраивать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро». Тем не менее власти некоторых регионов признали ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. В частности, об этом говорили главы Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей. Президент Владимир Путин потребовал это исправить.

30 сентября хабаровское отделение «Общероссийского народного фронта» сообщило, что по повестке мобилизовали мужчину, который состоит на учете в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения; его увезли в военную часть города Бикина. Три дня спустя представитель ОНФ рассказал «РИА Новости», что мужчину вернули в Хабаровск на медобследование.