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В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100-300 тыс.

Мобилизованные получат дополнительное обмундирование и спецсредства, также меры поддержки положены их семьям. Губернатор Беглов заявил, что в военкоматы приходит много добровольцев, уже сформированы три батальона

Власти Санкт-Петербурга единовременно выплатят призванным на службу в рамках частичной мобилизации по 100 тыс. руб., а добровольцам — по 300 тыс. руб., заявил глава города Александр Беглов.

Он рассказал, что в Петербурге уже сформировано три добровольческих батальона — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Беглов добавил, что семьям мобилизованных тоже положены меры поддержки. Так, их дети будут получать бесплатное питание в школах и детсадах (завтрак и обед), бесплатный проезд, им предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Также предусмотрено внеочередное поступление в образовательные учреждения, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, регистрация в ЗАГСе в течение суток и ряд других мер.

«У города сейчас три задачи. Выполнить задание, которое поставлено перед регионами Министерством обороны. Обеспечить соблюдение законности критериев частичной мобилизации, которые определил президент России. Прежде всего необходимо предоставить семьям мобилизуемых полный пакет социальных услуг и выплат», — подчеркнул Беглов.

РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. руб.
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. После прохождения подготовки они будут выполнять задачи по контролю и обороне перешедших под контроль Москвы в ходе военной операции территорий, пояснили в ведомстве.

По закону повестку должны вручить лично. До момента ее получения военнообязанные могут выехать из России. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. Новые статьи об уголовном наказании в период военных действий не распространяются на лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются на военные сборы.

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Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников. Они должны получать ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты. Власти ряда регионов, в том числе Москвы, Тульской и Сахалинской областей, Адыгеи и Якутии решили предоставить дополнительные меры поддержки. Их примеру последовалатакже компания РЖД, которая обещала выплатить мобилизованным сотрудникам 200 тыс. руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
мобилизация добровольцы Санкт-Петербург Александр Беглов поддержка
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