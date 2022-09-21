Мобилизованные и добровольцы из Москвы получат дополнительные выплаты

Собянин объявил о дополнительных выплатах для добровольцев и мобилизованных в Москве

По словам Собянина, он считает решение президента объявить частичную мобилизацию «вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым». По его словам, от Москвы в спецоперации уже участвуют «несколько тысяч добровольцев»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Граждане, мобилизованные в Москве, а также добровольцы и их семьи получат дополнительные выплаты, сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин.

Ранее 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Собянин заявил, что считает это решение «вынужденным, но своевременным и безусловно необходимым», и отметил, что от Москвы в спецоперации уже участвуют «несколько тысяч добровольцев».

«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — сообщил мэр.

В соответствии с указом президента мобилизационные мероприятия начнутся в России сегодня, 21 сентября. Те, кого призовут на службу, получат статус, выплаты и социальные гарантии контрактников, заявил Путин. Всего власти планируют призвать 300 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что речь идет о тех, кто находится в запасе, а студентов и срочников мера не коснется.

В Москве накануне, еще до объявления частичной мобилизации, сообщили, что откроют военкомат для иностранцев в миграционном пункте «Сахарово». Те иностранные граждане, которые заключат годовой контракт с Минобороны, смогут получить российский паспорт в упрощенном режиме, «без длительного ожидания и других бюрократических преград», сказал Собянин. Соответствующий законопроект одобрила Госдума.