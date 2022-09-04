Пугачева заявила о пропавшем в России умении идти на компромисс

Певица Алла Пугачева опубликовала пост, в котором заявила, что при Горбачеве Россия перестала быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей

Алла Пугачёва (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Россия утратила умение идти на компромисс и «куда-то пропало» человеколюбие и благородство, заявила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) певица, народная артистка СССР Алла Пугачева.

Свой пост она посвятила умершему 30 августа последнему руководителю СССР Михаилу Горбачеву. «Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть «империей зла» для всего мира и исчез страх за будущее своих детей», — написала Пугачева.

По ее словам, Горбачев отвергал насилие как политический инструмент и способ удержания власти. Все люди, в том числе политики — «не без греха», но главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества, написала певица.

«Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс. Если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей, давайте искать вместе. Надеюсь еще не поздно», — говорится в публикации артистки.

О возвращении Пугачевой в Россию в конце августа сообщила ее концертный директор Елена Чупракова. Об отъезде певицы стало известно в марте. Пугачева опровергала информацию об эмиграции, говорила, что уехала в Израиль отдыхать и лечиться, а вернется в Россию к 1 сентября.

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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа после продолжительной болезни. Прощание с политиком прошло в Колонном зале Дома союзов, проститься с ним пришли зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, певица Алла Пугачева, телеведущий Владимир Познер. Церемонию в Москве также посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы западных стран.

Президент России Владимир Путин простился с Горбачевым 1 сентября в Центральной клинической больнице. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что из-за рабочего графика Путин не сможет посетить похороны.

Горбачева похоронили 3 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой, которая скончалась в 1999 году.