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Пугачева вернулась в Россию

Видео с Пугачевой в Москве ранее опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила возвращение артистки и сообщила, что та пока не планирует давать концерты

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Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову.

«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву», — сказала Чупракова.

Она также сообщила, что певица пока не планирует давать концерты.

Дизайнер Игорь Гуляев ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео встречи с Пугачевой в Москве.

«Неужели, в самом деле?» — сказал Гуляев певице, выходящей из машины. «Уже давно, просто не могла никак собраться», — ответила Пугачева.

РБК обратился за комментарием к концертному директору Пугачевой, а также к Максиму Галкину.

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Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта. Сначала о нем сообщил клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, а позже эту информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.

Пугачева опровергала сведения о своей эмиграции, указав, что уехала лечиться и отдыхать. Позднее она сообщила, что планирует вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сообщила она.

Материал дополняется.

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