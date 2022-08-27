Пугачева вернулась в Россию
Певица Алла Пугачева вернулась в Россию, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ее директора Елену Чупракову.
«Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала [дизайнеру Игорю] Гуляеву», — сказала Чупракова.
Она также сообщила, что певица пока не планирует давать концерты.
Дизайнер Игорь Гуляев ранее опубликовал в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) видео встречи с Пугачевой в Москве.
«Неужели, в самом деле?» — сказал Гуляев певице, выходящей из машины. «Уже давно, просто не могла никак собраться», — ответила Пугачева.
РБК обратился за комментарием к концертному директору Пугачевой, а также к Максиму Галкину.
Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта. Сначала о нем сообщил клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, а позже эту информацию подтвердила журналистка Ксения Собчак.
Пугачева опровергала сведения о своей эмиграции, указав, что уехала лечиться и отдыхать. Позднее она сообщила, что планирует вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября. «А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сообщила она.
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