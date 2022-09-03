Пугачева и Медведев простились с Горбачевым

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 60,22 (-0,07) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 60,37 (+0,13) Инвестиции, 02 сен, 16:05
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 12:12
Власти объяснили «хлопки» над Старым Осколом работой ВКС Политика, 12:10
Эсперанто: как возник и развивался язык мира Экономика образования, 12:00
Медведев призвал Запад «не играть со смертью», пытаясь разрушить Россию Политика, 11:56
Тарпищев оценил выход Медведева и Хачанова в 1/8 финала US Open Спорт, 11:47
Серена Уильямс расплакалась после заключительного матча в карьере Спорт, 11:46
В России выявили больше 50 тыс. случаев COVID-19 второй день подряд Общество, 11:40
Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж Общество, 11:34 
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Классика и качество всегда выигрывают»: Алена Долецкая о трендах в моде РБК и Charuel, 11:28
Церемония прощания с Михаилом Горбачевым. Прямая трансляция Политика, 11:06
Как в Дубае при помощи соли вызывают дождь. Видео Технологии и медиа, 11:00
Непомнящий проиграл отказавшемуся защищать титул чемпиона мира Карлсену Спорт, 10:57
Пугачева и Медведев простились с Горбачевым Политика, 10:52
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 10:46
Умер Горбачев ,  
0 

Пугачева и Медведев простились с Горбачевым

Церемонию прощания с единственным президентом СССР посетили певица Алла Пугачева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
Алла Пугачёва
Алла Пугачёва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Певица Алла Пугачева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонный зал Дома союзов.

За день до церемонии с Горбачевым простился и президент России Владимир Путин. Он пропустил официальное прощание из-за рабочего графика.

Когда и как Михаил Горбачев появлялся на обложках мировых изданий
Фотогалерея 

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год, в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Как сообщили в Горбачев-фонде, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года, они были женаты с 1953 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что государство поможет семье организовать похороны, на них будет присутствовать почетный караул.

Орбан прилетит в Москву на церемонию прощания с Горбачевым
Политика
Виктор Орбан

31 августа Медведев направил коллегам, родным и близким Горбачева телеграмму с соболезнованиями. Зампред Совбеза отметил, что первый и единственный президент принимал сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире. Он указал на то, что политик оказал серьезное влияние на ход истории человечества.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как долго рубль будет переоценен и какой курс ожидать к концу 2022 года
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images После отпуска хочется уволиться. Когда это желание — самообман
Инструкции
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
«Победа у нас в кармане»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео

Во время президентского срока в 2011 году Медведев наградил Горбачева высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Дмитрий Медведев Михаил Горбачев церемония прощания
Материалы по теме
Путин простился с Горбачевым
Политика
Фонд назвал время прощания с Горбачевым
Политика
Гуцериев отметил роль Горбачева в уничтожении «сатанинского режима»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter