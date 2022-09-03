Пугачева и Медведев простились с Горбачевым

Церемонию прощания с единственным президентом СССР посетили певица Алла Пугачева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

Алла Пугачёва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Певица Алла Пугачева и зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехали на церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонный зал Дома союзов.

За день до церемонии с Горбачевым простился и президент России Владимир Путин. Он пропустил официальное прощание из-за рабочего графика.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 91 год, в последнее время он страдал от болезни почек и проходил гемодиализ.

Как сообщили в Горбачев-фонде, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Политика похоронят рядом с его женой Раисой, которая умерла в сентябре 1999 года, они были женаты с 1953 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что государство поможет семье организовать похороны, на них будет присутствовать почетный караул.



31 августа Медведев направил коллегам, родным и близким Горбачева телеграмму с соболезнованиями. Зампред Совбеза отметил, что первый и единственный президент принимал сложные решения в драматические периоды истории России и заложил основы для глобальных перемен в мире. Он указал на то, что политик оказал серьезное влияние на ход истории человечества.

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Во время президентского срока в 2011 году Медведев наградил Горбачева высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.