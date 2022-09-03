Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж

Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым проходит 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Попрощаться с политиком пришли Алла Пугачева, Сергей Степашин, Дмитрий Муратов и другие