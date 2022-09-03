Умер Горбачев ,
0
Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж
Церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым проходит 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Попрощаться с политиком пришли Алла Пугачева, Сергей Степашин, Дмитрий Муратов и другие
Церемония прощания проходит в Доме союзов в Москве
На нее приехал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев
Люди, пришедшие на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым
На фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Попрощаться с Горбачевым пришел глава Bosco di Ciliegi, предприниматель Михаил Куснирович (в центре)
На фото — посол Киргизии Гульнара-Клара Самат
Главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (в центре)
На фото: Алла Пугачева
На фото: композитор Виктор Дробыш
На фото: дочь Горбачева Ирина Горбачева-Вирганская и ее муж Андрей Трухачев и академик РАН, член наблюдательного совета «Авиационный регистр РФ» Борис Алешин
На фото: бывший премьер, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин