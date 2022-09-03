В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым

Проститься с Горбачевым пришли зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, певица Алла Пугачева и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. На прощание также приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и послы западных стран

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве завершилась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, которая проходила в Колонном зале Дома союзов.

Прощание с Горбачевым организовала протокольная служба администрации президента, церемония началась в 10:00 мск 3 сентября. Проститься с первым президентом СССР пришел зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, певица Алла Пугачева, телеведущий Владимир Познер, глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Единственным иностранным лидером на прощании был премьер Венгрии Виктор Орбан. Также проститься с Горбачевым пришли посол США в России Джон Салливан, посол Британии Дебора Броннерт, посол Германии Реза Адрес фон Гай, а также послы других европейских стран.

Президент России Владимир Путин простился с Горбачевым 1 сентября и не сможет посетить его похороны из-за рабочего графика, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в Москве. Ему был 91 год. У него были проблемы с почками и в последние годы он проходил гемодиализ. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

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