Виктор Орбан прибыл на прощание с Горбачевым

Обран стал единственным европейским лидером, прибывшим в Москву на прощание с бывшим президентом СССР. Церемонию таке посетили послы США, Германии, Великобритании, и ряда других европейских государств

Виктор Орбан (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Премьер Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву и прибыл в Колонный зал Дома Союзов, где проходит прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, передает корреспондент РБК. Это единственный европейский лидер, приехавший в Москву.

Помимо Орбана из иностранцев на прощание пришли посол США в России Джон Салливан, посол Великобритании Дебора Броннерт, посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр, а также послы Греции, Финляндии, Киргизии и Чехии.

Прощание с Горбачевым организовано протокольной службой администрации президента России. Она началась в 10.00 и продолжается до сих пор.

Горбачев умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В последние годы он проходил гемодиализ.

Экс-президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году. Президент России Владимир Путин не смог присутствовать на церемонии из-за графика, однако он еще 1 сентября посетил ЦКБ и простился с политиком там.

В последний раз государственные похороны на высшем уровне были организованы по случаю смерти патриарха Алексия II в 2008 году. В церемонии прощания участвовали представители высшего духовенства Русской православной церкви, на тот момент президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр Владимир Путин, руководители регионов страны и лидеры ряда зарубежных государств — Белоруссии, Молдавии, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.