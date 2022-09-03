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Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Гроб с телом Горбачева накрыли государственным флагом, церемония прошла с участием роты почетного караула. Бывшего президента СССР похоронили рядом с супругой Раисой
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Последний руководитель СССР Михаил Горбачев похоронен на Новодивечьем кладбище, похороны прошли при участии роты почетного караула, сообщил ТАСС.

Горбачева похоронили рядом с его супругой Раисой.

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР проходила в Колонном зале Дома союзов. Перед тем, как вынести гроб с телом Горбачева из зала, его накрыли государственным флагом, как это было на похоронах первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.

Прощание с Михаилом Горбачевым в Москве. Фоторепортаж
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По прибытии на кладбище гроб пронесли к месту захоронения в сопровождении почетного караула и опустили в могилу под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта, передает «Интерфакс».

На церемонии прощания были зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, певица Алла Пугачева, журналист и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Владимир Познер, послы США, Великобритании, Германии и других европейских стран, а также премьер Венгрии Виктор Орбан. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин прислали в Дом союзов венки, передает ТАСС. Глава государства не присутствовал на церемонии, в Кремле это объяснили графиком Путина. 1 сентября он простился с Горбачевым в больнице.

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Горбачевым
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве в возрасте 91 года. В Центральной клинической больнице сообщили, что он тяжело и долго болел. В последнее время он страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в Горбачев-фонде.

Соболезнования в связи со смертью Горбачева помимо российских государственных деятелей выразили и зарубежные официальные лица, например, президент США Джо Байден, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

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Теги
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Горбачев похороны Новодевичье кладбище прощание
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