Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Последний руководитель СССР Михаил Горбачев похоронен на Новодивечьем кладбище, похороны прошли при участии роты почетного караула, сообщил ТАСС.
Горбачева похоронили рядом с его супругой Раисой.
Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР проходила в Колонном зале Дома союзов. Перед тем, как вынести гроб с телом Горбачева из зала, его накрыли государственным флагом, как это было на похоронах первого президента России Бориса Ельцина в 2007 году.
По прибытии на кладбище гроб пронесли к месту захоронения в сопровождении почетного караула и опустили в могилу под звуки государственного гимна и троекратный залп салюта, передает «Интерфакс».
На церемонии прощания были зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, певица Алла Пугачева, журналист и Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, журналист Владимир Познер, послы США, Великобритании, Германии и других европейских стран, а также премьер Венгрии Виктор Орбан. Президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин прислали в Дом союзов венки, передает ТАСС. Глава государства не присутствовал на церемонии, в Кремле это объяснили графиком Путина. 1 сентября он простился с Горбачевым в больнице.
Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве в возрасте 91 года. В Центральной клинической больнице сообщили, что он тяжело и долго болел. В последнее время он страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в Горбачев-фонде.
Соболезнования в связи со смертью Горбачева помимо российских государственных деятелей выразили и зарубежные официальные лица, например, президент США Джо Байден, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.