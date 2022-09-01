Когда и как Михаил Горбачев появлялся на обложках мировых изданий

На фото: октябрьский номер Esquire, 2012 год.

Михаил Горбачев стал вторым русским героем обложки Esquire, первым был Алексей Навальный. Мика Голубовский (главный редактор русского Esquire в 2011–2014 годах) писал: «Сделать обложку с Горбачевым было нашей давней мечтой: с ним пытались договориться еще при Филиппе Бахтине. Долгое время не получалось, но мы с какой-то периодичностью продолжали попытки. Я уже не помню, как именно и через кого удалось договориться, но в один момент Горбачев согласился». Снимок сделал фотограф Мартин Шоллер, который мечтал запечатлеть политика