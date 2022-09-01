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Когда и как Михаил Горбачев появлялся на обложках мировых изданий

При Михаиле Горбачеве пала Берлинская стена, началось разоружение, в России появилась гласность. Политика первого и последнего президента СССР не раз привлекала внимание мировых СМИ. Какие издания помещали на свои обложки портреты политика — в фотогалерее РБК

На фото: обложка Time от 25 марта 1985 года.

В 1985 году Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС

На фото: обложка апрельского номера сатирического журнала Sting, США, 1985 год

На фото: обложка октябрьского Life, 1987 год.

Маргарет Тэтчер говорила о Горбачеве: «Мы можем работать вместе». В 1987 году она прилетела в Москву с визитом. За 12 лет это был первый случай посещения Советского Союза премьер-министром Великобритании

На фото: обложка Insight (приложение к The Washington Times) от 30 марта 1987 года

На фото: обложка сатирического еженедельника Punch (Великобритания) от 29 апреля 1987 года

На фото: обложка Time от 4 января 1988 года.

В конце 1980-х, после падения Берлинской стены, журнал Time назвал Горбачева Человеком десятилетия. Горбачев об этом сказал: «Дело не во мне. Масштаб нашего проекта глобальный»

На фото: обложка Newsweek от 15 мая 1989 года

На фото: обложка The Economist от 16 июня 1990 года

На фото: первая полоса The San Diego Union от 26 декабря 1991 года.

В декабре 1991 года американская газета The San Diego Union вышла с заголовком на первой полосе: «Советское правление заканчивается с Горбачевым»

На фото: октябрьский номер Esquire, 2012 год.

Михаил Горбачев стал вторым русским героем обложки Esquire, первым был Алексей Навальный. Мика Голубовский (главный редактор русского Esquire в 2011–2014 годах) писал: «Сделать обложку с Горбачевым было нашей давней мечтой: с ним пытались договориться еще при Филиппе Бахтине. Долгое время не получалось, но мы с какой-то периодичностью продолжали попытки. Я уже не помню, как именно и через кого удалось договориться, но в один момент Горбачев согласился». Снимок сделал фотограф Мартин Шоллер, который мечтал запечатлеть политика

На фото: августовский номер Arte, 2021 год. Arte был создан в 1992 году как франко-немецкий телеканал. В 1993-м вышел первый номер ежемесячного немецкого издания Arte Magazin.

В 1991 году СССР прекратил свое существование. К 30-й годовщине распада Советского Союза журнал Arte поместил на свою обложку первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева

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