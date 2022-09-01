Путин простился с Горбачевым

Президент приложился к гробу Горбачева в больнице, но на похоронах не сможет присутствовать из-за графика. По словам Пескова, в церемонии будут элементы госпохорон, включая караул, государство также поможет в организации

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Президент России из-за графика не сможет посетить похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, но заехал в больницу и простился с ним, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, попрощался с Михаилом Сергеевичем», — сообщил представитель Кремля.

Говоря о статусе похорон экс-президента, Песков заявил о наличии в них элементов госпохорон, в частности почетного караула. «Там будут элементы государственных похорон, в том плане что будет почетный караул, будет прощание организовано», — сказал он. Кроме того, государство окажет помощь в их организации.

Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Оно пройдет в Колонном зале Дома союзов. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, которая умерла в 1999 году.

Экс-президент СССР умер вечером 30 августа в Москве, ему был 91 год. В Центральной клинической больнице уточнили, что Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. В последнее время он страдал от заболевания почек, об этом говорили в начале лета в Горбачев-фонде. Там сообщали, что политик последние несколько лет проходит гемодиализ.

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