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Трагический герой: что мировые СМИ пишут о смерти Михаила Горбачева

30 августа на 92-м году жизни умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В среду его портреты появились на обложках американских, британских, немецких и других зарубежных СМИ. Как в мире прощаются с политиком — в обзоре РБК.
New York Times, США

«Реакция на смерть человека, сыгравшего ключевую роль в прекращении раскола между Востоком и Западом, но прожившего достаточно долго, чтобы увидеть его возрождение во время боевых действий на Украине, начала распространяться по социальным сетям.

<...>

Для выдающегося американского дипломата и советолога Джорджа Ф. Кеннана Горбачев был «чудом», человеком, видевшим мир таким, какой он есть, не зашоренным советской идеологией»

The Guardian, Великобритания

«Горбачев никогда не был слеп к критике, и хотя всегда защищал демократические принципы, он понял, что многие в стране ждут другой тип руководства. «Царь должен вести себя по-царски. И я не знаю, как это делать», — сказал он однажды

ABC, Испания

«Горбачев пришел к власти с невыполнимой миссией «очеловечить» социализм и сделать его более эффективным. Также с целью достижения более процветающей экономики, несколько более демократичного общества и прекращения опасной конфронтации с Западом. Холодная война и гонка вооружений были не только серьезной угрозой мировой безопасности, но и реальным бременем для советской экономики»

O Estado de São Paulo, Бразилия
Público, Португалия
Frankfurter Allgemeine, Германия

«Горбачев оставался знаменитым государственным деятелем за границей. В России он уже не котировался, и политические инициативы сошли на нет. В 2011 году он жаловался, что президент Владимир Путин создал «имитацию демократии». До конца жизни Горбачев был акционером «Новой газеты», критиковавшей Кремль. Однако во внешней политике он поддерживал курс Путина»

El Mundo, Испания

«Как вспоминает писатель и переводчик Хорхе Феррер, советский вождь «открыл кран, через который выходил смрадный пар из котла социализма. Там почти все было ложью. Но Горбачев был прав, и мир, который он оставил, действительно остался позади».

<...>

Горбачев был трагическим героем, принимавшим мудрые решения, которые в то же время ограничивали его пространство для маневра как правителя»

NRC Handelsblad, Нидерланды

«Он никогда особо не говорил о своих ошибках. Провал своей политики анализировал так: «Распад шел быстрее, чем формирование новых органов власти. И радикально-демократическая оппозиция начала планомерно подрывать самые основы власти своим циничным популизмом и националистической спекуляцией, так что практически объединилась с консервативной оппозицией».

Но даже у противников перестройки, писал он, короткая память. Они совершенно забыли, в каком плачевном состоянии находилась страна. «Демократия находилась под тотальным контролем, свобода подавлялась, воцарилась цензура, а партийный аппарат держал все под постоянным идеологическим давлением».

Он утверждал, что был наивен. Знал, насколько велико будет сопротивление партийной бюрократии. Отмахнулся от довода о том, что для него было бы лучше выбрать китайский вариант (сначала экономические реформы, потом, возможно, политические свободы)»

The Times, Великобритания

«Михаила Горбачева, последнего лидера Советского Союза, на Западе после смерти превозносят как человека, ускорившего распад советского коммунизма и положившего конец холодной войне. А дома его ругают как человека, ответственного за то, что Владимир Путин назвал «величайшей геополитической катастрофой века», распад советской империи, источник стыда для России»

The Wall Street Journal, США

«Будучи восьмым и последним лидером Советского Союза, Михаил Горбачев стремился реформировать коммунистическое государство и обеспечить большую прозрачность. Но его усилия высвободили волну непреодолимых сил, которые привели к гибели нации, изменив геополитический ландшафт и сделав США единственной сверхдержавой в мире.

<...>

Затем произошел распад укоренившихся коммунистических режимов в Восточном блоке, существовавших десятилетиями, воссоединение Востока и Запада Германии и значительное улучшение отношений с США»

La Stampa, Италия
«Кто знает, что сказал бы сегодня Горбачев перед лицом возобновившейся мании империалистического величия, которую демонстрирует его страна. <...> Путинская Россия, безусловно, не является кульминацией той мечты о примирении, которую Горбачев лелеял на протяжении большей части своей политической карьеры и которая в 1990 году принесла ему Нобелевскую премию мира»
Sueddeutsche Zeitung, Германия

«Многие политики в Германии, где Горбачев всегда был особенно популярен, отдали дань уважения покойному. «Без него мирная революция могла бы не быть мирной, а воссоединения в 1990 году могло бы не произойти», — написал в Twitter председатель СДПГ Ларс Клингбейл»

The Daily Telegraph, Великобритания

«Когда Маргарет Тэтчер заявила: «Мне нравится мистер Горбачев. Мы можем вести дела с ним», — это положило начало отношениям, которые привели к разрушению «железного занавеса». Премьер-министр познакомилась с Михаилом Горбачевым в 1984 году, когда он возглавлял российскую парламентскую делегацию в Великобритании. <...> Позже Горбачев называл их дружбу катализатором падения «железного занавеса»

La Repubblica, Италия

«В его биографии остались некоторые тени, такие как отправка танков в Литву против первых выступлений за независимость или ядерная катастрофа в Чернобыле в 1986 году, о которой молчали несколько дней, несмотря на гласность. Но, несмотря на непопулярность у россиян, не простивших ему развала СССР, его исторические заслуги перевешивают. Его приверженность миру, демократии и охране окружающей среды сохранялись до недавнего времени, включая открытую критику авторитарного курса Владимира Путина»

El Observador, Уругвай
La Vanguardia, Испания
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Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Михаил Горбачев Россия СССР
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