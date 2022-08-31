Трагический герой: что мировые СМИ пишут о смерти Михаила Горбачева

New York Times, США

«Реакция на смерть человека, сыгравшего ключевую роль в прекращении раскола между Востоком и Западом, но прожившего достаточно долго, чтобы увидеть его возрождение во время боевых действий на Украине, начала распространяться по социальным сетям.

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Для выдающегося американского дипломата и советолога Джорджа Ф. Кеннана Горбачев был «чудом», человеком, видевшим мир таким, какой он есть, не зашоренным советской идеологией»