Пугачева заявила о планах вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября

Алла Пугачева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует вернуться в Россию из отпуска в Израиле к 1 сентября. Об этом она сообщила «Известиям».

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сказала она.

О том, что Пугачева уехала из России, стало известно в марте. Сначала об отъезде певицы сообщил клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, затем его слова подтвердила телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Пугачева опровергла сведения о своей эмиграции и заявила, что поехала лечиться и отдыхать. Тогда же она уточнила, что собирается вернуться обратно, но не назвала конкретных дат.

РБК обратился за комментарием к представителю Аллы Пугачевой.

Вместе с Пугачевой Россию покинул ее супруг, телеведущий и юморист Максим Галкин. Певица также опровергала его отъезд и говорила, что «это не навсегда».

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Сам Галкин не поддержал военную спецоперацию на Украине. В апреле он заявил, что собирается дать несколько концертов в Израиле и направить часть прибыли на поддержку украинских беженцев.

После того как Галкин сделал публичное заявление, источники РБК сообщили об отказе федеральных телеканалов ставить в эфир рекламу банка «Уралсиб» с его участием. 7 мая «Первый канал» показал выпуск передачи «Сегодня вечером», которую вел Галкин, где его на месте ведущего заменил народный артист России и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В Кремле после отъезда из страны некоторых артистов и деятелей культуры отметили, что не считают их «врагами народа», в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда допустил, что эти люди могли испугаться и не понять действий политиков.