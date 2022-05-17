Пугачева заявила о планах вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 65,82 (+0,02) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 63,44 (-0,34) Инвестиции, 16 мая, 15:55
Росреестр сообщил о резком снижении числа сделок с жильем в Москве Недвижимость, 10:15
В Бердске произошел пожар в здании химзавода на площади 2 тыс. кв. м Общество, 10:14
Холдинг Баффета нарастил долю в Apple и заменил акции Wells Fargo на Citi Инвестиции, 10:11
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le Pro, 10:07
Maer провел благотворительный показ нового российского мультфильма Пресс-релиз, 10:00
Берлускони заявил, что в мире нет способных вести переговоры с Россией Политика, 09:41
Власти КНДР сообщили о 269 тыс. новых случаев «лихорадки» Общество, 09:38
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 09:33
Володин назвал Борреля и Гутерриша «поросятами из Евросоюза» Политика, 09:31
ЦСКА заявил Евролиге о планах сыграть в следующем сезоне вопреки санкциям Спорт, 09:26
Риелторы зафиксировали рекорд цен на жилье бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:22
По каким причинам не удастся легко заместить импортное медоборудование Pro, 09:13
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 09:09
Российские эксперты обнаружили новую хакерскую группировку Технологии и медиа, 09:00
Общество ,  
0 

Пугачева заявила о планах вернуться в Россию из Израиля к 1 сентября

Алла Пугачева
Алла Пугачева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Народная артистка СССР Алла Пугачева планирует вернуться в Россию из отпуска в Израиле к 1 сентября. Об этом она сообщила «Известиям».

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сказала она.

О том, что Пугачева уехала из России, стало известно в марте. Сначала об отъезде певицы сообщил клирик РПЦ и телеведущий Андрей Ткачев, затем его слова подтвердила телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Пугачева опровергла сведения о своей эмиграции и заявила, что поехала лечиться и отдыхать. Тогда же она уточнила, что собирается вернуться обратно, но не назвала конкретных дат.

Пугачева пообещала разобраться с сообщившим о ее эмиграции священником
Общество
Алла Пугачева

РБК обратился за комментарием к представителю Аллы Пугачевой.

Вместе с Пугачевой Россию покинул ее супруг, телеведущий и юморист Максим Галкин. Певица также опровергала его отъезд и говорила, что «это не навсегда».

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Дефицит медоборудования — риск. Возможно ли в России его импортозамещение
Прогнозы
Pro
Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись
Инструкции
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Статьи
Pro
Пять финтех-стартапов под грифом «самый»
Статьи

Сам Галкин не поддержал военную спецоперацию на Украине. В апреле он заявил, что собирается дать несколько концертов в Израиле и направить часть прибыли на поддержку украинских беженцев.

После того как Галкин сделал публичное заявление, источники РБК сообщили об отказе федеральных телеканалов ставить в эфир рекламу банка «Уралсиб» с его участием. 7 мая «Первый канал» показал выпуск передачи «Сегодня вечером», которую вел Галкин, где его на месте ведущего заменил народный артист России и ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе.

В Кремле после отъезда из страны некоторых артистов и деятелей культуры отметили, что не считают их «врагами народа», в отличие от тех, кто «стал хаять власть и нападать на военных героев». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда допустил, что эти люди могли испугаться и не понять действий политиков.

Материалы к статье
Теги
Алла Пугачева 1 сентября возвращение Израиль
Материалы по теме
Киркоров призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина
Общество
Пугачева пообещала разобраться с сообщившим о ее эмиграции священником
Общество
Бывший муж Пугачевой опроверг сообщения о госпитализации с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter