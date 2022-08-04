AP узнало о планах Пелоси посетить корейскую демилитаризованную зону

Yonhap уточняет, что она отправится в Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, положивший конец Корейской войне

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Южную Корею планирует посетить демилитаризованную зону (также называемую объединенной зоной безопасности), которая контролируется совместно возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейского чиновника.

Отмечается, что Пелоси станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит эту территорию с 2019 года, когда там побывал на тот момент президент Штатов Дональд Трамп.

Южнокорейское агентство Yonhap уточняет, что Пелоси отправится в деревню Пханмунджом, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, ставший окончанием Корейской войны.

Пелоси прибыла в Южную Корею 3 августа после визита на Тайвань, который широко обсуждался политиками и СМИ. Анонсируя свое азиатское турне, она не называла Тайвань в числе пунктов назначения. После прибытия на остров Пелоси заявила, что визитом хотела поддержать «яркую и динамичную» демократию и подтвердить намерение США поддерживать Тайвань.

Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон еще на этапе подготовки визита, что поездка Пелоси подорвет и китайско-американские отношения. После ее прибытия на Тайвань Китай обвинил США в провокации. В Госсовете страны заявили, что Тайвань «сговорился с внешними силами» и подорвал мирное развитие отношений с материковым Китаем.

После приземления самолета Пелоси в Тайбэе, китайские войска начали учения со стрельбами у берегов Тайваня. В ответ республика повысила боеготовность армии. В Белом доме заверили, что Вашингтон не стремится создать кризисную ситуацию вокруг острова. Тем не менее в американской администрации допустили, что Пекин может ответить на действия США, хотя «предлога для наращивания агрессивных действий или военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него», у Китая нет.

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Российские власти сочли визит Пелоси на Тайвань провокацией, направленной на сдерживание Китая.