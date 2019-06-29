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Политика ,  
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Трамп отвел себе 15 минут на визит в корейскую демилитаризованную зону
Ранее Трамп говорил, что не против встретиться там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако в графике президента на воскресенье таких планов не оказалось
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.

В демилитаризованной зоне президент США пробудет 15 минут — там он будет находиться с 14:30 до 14:45 (08:30 — 08:45 мск). Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в графике Трампа нет.

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Перед начавшейся в субботу поездкой в Южную Корею Трамп написал в Twitter, что хотел бы увидеться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, «чтобы просто пожать руки и поздороваться». Позже президент США уточнил, что такая встреча не была согласована и он не знает, где сейчас находится северокорейский руководитель.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. Первый саммит прошел в Сингапуре в июне 2018 года, стороны подписали документ, предусматривающий денуклеаризацию КНДР в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Вторую встречу провели в феврале 2019 года во Вьетнаме, мероприятие завершили досрочно и без подписания итогового соглашения.

В середине июля в Белом доме рассказали, что лидер КНДР прислал Трампу «очень позитивное» письмо с предложением встретиться. Трамп направил Ким Чен Ыну ответное послание, которое северокорейский лидер назвал «превосходным».

Демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей занимает 4 км в ширину и 241 км в длину. В ней расположено селение Пханмунджом, в котором, как правило, проводятся переговоры между представителями Пхеньяна и Сеула.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Южная Корея, КНДР
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