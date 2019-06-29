Трамп отвел себе 15 минут на визит в корейскую демилитаризованную зону

Ранее Трамп говорил, что не против встретиться там с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако в графике президента на воскресенье таких планов не оказалось

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.

В демилитаризованной зоне президент США пробудет 15 минут — там он будет находиться с 14:30 до 14:45 (08:30 — 08:45 мск). Встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в графике Трампа нет.

Перед начавшейся в субботу поездкой в Южную Корею Трамп написал в Twitter, что хотел бы увидеться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, «чтобы просто пожать руки и поздороваться». Позже президент США уточнил, что такая встреча не была согласована и он не знает, где сейчас находится северокорейский руководитель.