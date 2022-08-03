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Китай пригрозил властям Тайваня «бездной катастрофы»

Власти Китая пообещали лидеру Тайваня скорый коллапс и катастрофу после визита Пелоси
Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй подорвал мирное развитие отношений материкового Китая и Тайваня, это произошло из-за «сговора с внешними силами», утверждают в Госсовете КНР. В Канцелярии предупредили о риске «уничтожения» и катастрофы
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Ann Wang / Reuters)

Конфронтация между материковым Пекином и Тайбэем создана преднамеренно Демократической прогрессивной партией (ДПП) Тайваня и президентом острова Цай Ивень, это грозит им потерей власти и бедствием. Об этом заявил представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает китайское госагентство Синьхуа.

«Предостерегаем Цай Инвэнь и власти ДПП от сговора с внешними силами для осуществления провокаций по «независимости», в корыстных эгоистических и партийных целях, что в итоге только ускорит собственное уничтожение и толкнет Тайвань в бездну катастрофы», — сказал Сяогуан.

По его словам, приглашение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подорвало мирное развитие отношений между сторонами Тайваньского пролива. Сяогуан считает, что сепаратистское движения в Тайване не будет успешными, «а предательство интересов страны и нации приведет к полному провалу».

Он подчеркнул, что «никому и никакой силе» не следует недооценивать «твердую волю и мощную способность китайского народа» в области защиты территориальной целостности и национального суверенитета.

Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси
Политика
Фото:Shioro Lee / AP

Пелоси прилетела на Тайвань накануне, вечером 2 августа. Она посетила тайваньский парламент, встретилась с Инвэнь и назвала остров «одним из самых свободных обществ в мире». Главной целью своего визита Пелоси назвала поддержку «яркой и динамичной» демократии на Тайване.

В Пекине подвергали критике ее планы прилететь на Тайвань, указывая, что это станет «подрывом отношений» между КНР и США. В китайском МИДе настаивали, что визит спикера нижней палаты конгресса на частично признанный остров стал провокацией, а американское правительство должно заплатить за свои ошибки». После приземления Пелоси в аэропорту Тайбэй китайские военные начали у острова учения со стрельбами, Тайвань в ответ повысил боеготовность.

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В Белом доме заверили, что не хотят создавать кризисную ситуация и допустили, что Китай примет ответные меры в связи с визитом Пелоси, однако «предлога для того, чтобы наращивать агрессивные действия или военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него» для Китая нет.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея
Фотогалерея 

В российском МИДе поддержали Китай, назвав визит Пелоси на остров «явной провокацией в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР». В министерстве подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются внутренним делом Китая, а правительство в Пекине — единственная законная власть, которая представляет страну. «Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — настаивает МИД России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай Тайвань Нэнси Пелоси Цай Инвэнь
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