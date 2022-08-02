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Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея

За передвижением самолета спикера палаты представителей следили на Flightradar24 более 250 тыс. человек. Вечером 2 августа ее самолет приземлился в Тайбэе. Как встретили первого за 25 лет высокопоставленного политика США на острове — в фоторепортаже РБК
Фото:Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

На фото: проамериканская вывеска на небоскребе в Тайбэе, 2 августа.

В июле 2022 года стало известно о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. 26 июля представитель Минобороны Китая Тан Кефей заявил, что визит серьезно нарушит принцип «одного Китая» и повлияет на китайско-американские отношения

Фото:Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Самолет спикера палаты представителей США приземлился в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22:45 по местному времени

Фото:MOFA_Taiwan / Twitter
Фото: MOFA_Taiwan / Twitter

Нэнси Пелоси приветствовали министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и представитель США на Тайване Сандра Оудкирк. Ожидается, что она встретится с президентом Цай Инвэнь в среду утром.

По прилету в Тайбэй Пелоси написала в своем Twitter: «Наш визит подтверждает, что США поддерживают Тайвань: прочную, яркую демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе»

Фото:Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

На фото: демонстранты, которые собрались в поддержку визита Нэнси Пелоси, Тайбэй, 2 августа.

Реакция жителей Тайваня на визит американского политика была неоднозначной. У аэропорта Суншань собрались толпы сторонников, чтобы приветствовать Пелоси. The Guardian сообщает, что люди держали нарисованные от руки таблички «США, Тайвань, добро пожаловать, Нэнси»

Фото:Ann Wang / Reuters
Фото: Ann Wang / Reuters

На фото: демонстрант рвет флаг США во время акции протеста против визита Нэнси Пелоси, Тайбэй, 2 августа.

Сингапурское издание The Straits Times приводит цитату хирурга из Тайбэя Майка Чанга: «Люди говорили, что Китай может атаковать с воздуха, если (миссис Пелоси) решит приземлиться… это вызывает у меня большое беспокойство».

Директор по исследованиям в области оборонной политики американского аналитического центра Cato Institute Эрик Гомес считает, что визит является «громким эпизодом более крупных и тревожных событий в отношениях по обе стороны пролива»

Фото:Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

На фото: экран с кадрами кораблей Народно-освободительной армии Китая во время вечерней программы новостей, Пекин, 2 августа.

В ответ на возможный визит спикера палаты представителей США на Тайвань китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» вышли в море 2 августа, сообщила China Times

Фото:BangXiao_ / Twitter
Фото: BangXiao_ / Twitter

По данным «Синьхуа», 2 августа китайская армия начала учения с использованием боевых боеприпасов в морском и воздушном пространстве около острова Тайвань. Американские военные также перебросили свои авианосцы и самолеты поближе к Тайваню, сообщила Nikkei Asia

Фото:porcumali / Twitter
Фото: porcumali / Twitter
На фото: колонна танков в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР
Фото:Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters
На фото: экран с кадрами кораблей Народно-освободительной армии Китая во время вечерней программы новостей, Пекин, 2 августа
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