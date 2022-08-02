Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея
За передвижением самолета спикера палаты представителей следили на Flightradar24 более 250 тыс. человек. Вечером 2 августа ее самолет приземлился в Тайбэе. Как встретили первого за 25 лет высокопоставленного политика США на острове — в фоторепортаже РБК
На фото: проамериканская вывеска на небоскребе в Тайбэе, 2 августа.
В июле 2022 года стало известно о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. 26 июля представитель Минобороны Китая Тан Кефей заявил, что визит серьезно нарушит принцип «одного Китая» и повлияет на китайско-американские отношения
Самолет спикера палаты представителей США приземлился в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22:45 по местному времени
Нэнси Пелоси приветствовали министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и представитель США на Тайване Сандра Оудкирк. Ожидается, что она встретится с президентом Цай Инвэнь в среду утром.
По прилету в Тайбэй Пелоси написала в своем Twitter: «Наш визит подтверждает, что США поддерживают Тайвань: прочную, яркую демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе»
На фото: демонстранты, которые собрались в поддержку визита Нэнси Пелоси, Тайбэй, 2 августа.
Реакция жителей Тайваня на визит американского политика была неоднозначной. У аэропорта Суншань собрались толпы сторонников, чтобы приветствовать Пелоси. The Guardian сообщает, что люди держали нарисованные от руки таблички «США, Тайвань, добро пожаловать, Нэнси»
На фото: демонстрант рвет флаг США во время акции протеста против визита Нэнси Пелоси, Тайбэй, 2 августа.
Сингапурское издание The Straits Times приводит цитату хирурга из Тайбэя Майка Чанга: «Люди говорили, что Китай может атаковать с воздуха, если (миссис Пелоси) решит приземлиться… это вызывает у меня большое беспокойство».
Директор по исследованиям в области оборонной политики американского аналитического центра Cato Institute Эрик Гомес считает, что визит является «громким эпизодом более крупных и тревожных событий в отношениях по обе стороны пролива»
На фото: экран с кадрами кораблей Народно-освободительной армии Китая во время вечерней программы новостей, Пекин, 2 августа.
В ответ на возможный визит спикера палаты представителей США на Тайвань китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» вышли в море 2 августа, сообщила China Times
По данным «Синьхуа», 2 августа китайская армия начала учения с использованием боевых боеприпасов в морском и воздушном пространстве около острова Тайвань. Американские военные также перебросили свои авианосцы и самолеты поближе к Тайваню, сообщила Nikkei Asia