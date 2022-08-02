Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Фотогалерея

Нэнси Пелоси приветствовали министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и представитель США на Тайване Сандра Оудкирк. Ожидается, что она встретится с президентом Цай Инвэнь в среду утром.

По прилету в Тайбэй Пелоси написала в своем Twitter: «Наш визит подтверждает, что США поддерживают Тайвань: прочную, яркую демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе»