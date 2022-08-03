За визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань следил весь мир. Как на ее поездку отреагировали американские, китайские и другие иностранные СМИ — в обзоре РБК

Нэнси Пелоси (слева) (Фото: Chien Chih-Hung / Getty Images)

The Washington Post, США

«Для успешной внешней политики должны сойтись вместе высокие принципы и грамотное и своевременное исполнение решений. Визит Нэнси Пелоси в знак солидарности с Тайванем продемонстрировал первое, но не второе. Китай, который считает Тайвань своей провинцией, уже начал ожидаемые ответные действия, в том числе анонсировал морские учения в акватории острова после завершения визита Пелоси. Теперь президент Байден должен ликвидировать кратковременный ущерб и противостоять вероятно увеличивающемуся долгосрочному давлению Китая на Тайвань.

Безусловно, мы разделяем активную поддержку демократическому Тайваню, выраженную Пелоси, ее осуждение коммунистической диктатуры Китая и веру, что «важно, чтобы Америка и наши союзники ясно давали понять, что мы никогда не уступим автократам». Но мы не можем понять ее настойчивого желания продемонстрировать свою поддержку таким образом и в такое время, несмотря на предупреждения председателя ее же партии о том, что геополитическая ситуация и так достаточно неустойчива. Как бы 82-летняя Пелоси ни хотела создать в своей карьере спикера знаковое событие — перед тем, как вероятная победа Республиканской партии на выборах в ноябре положит ей конец, — ехать на Тайвань сейчас, когда президент Си Цзиньпин организовывает свой третий срок, было неразумно.

При всем уважении, Байден не смог справиться с ситуацией, проболтавшись о том, что военные выступают против визита Пелоси. Эта ошибка помешала Пелоси поменять планы и при этом не потерять лицо, и, что более важно, это осложняет Си Цзиньпину возможность усиления реакции после отъезда Пелоси. Было бы гораздо правильнее, если бы президент сказал Пелоси, конфиденциально, лично и четко, не делать этого».

Taipei Times, Тайвань

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«Отважная Пелоси лопнула Пекинский пузырь»

«Коммунистическая партия Китая ненавидит Пелоси за ее твердую поддержку жертв бойни на площади Тяньаньмэнь, <…>, еще один момент в истории партии, когда она запугивала кротких, уничтожая безоружных студентов-демонстрантов. Тайвань сердечно приветствует Пелоси — настоящего друга Тайваня и угнетенных китайцев — и товарища по оружию в борьбе против тирании и за свободу».

China Times, Тайвань

«Мирное и стабильное статус-кво между двумя сторонами Тайваньского пролива были почти разрушены в политическом шоу Пелоси. Оно также дало НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — РБК) право объявить, что она «проведет важные операции по военной подготовке и организует боевые стрельбы» в шести морских районах вокруг Тайваня. <…> Безрассудная провокация Пелоси полностью разрушила основу прошлого мира. <…> Проклятие Пелоси угрожает заставить Тайвань бесконечно платить за это цену».

The Guardian, Великобритания

«Обычно большой новостью становится крушение самолета, тогда как взлет или посадка не новости вовсе. Но во вторник вид американского военного борта с Нэнси Пелоси, приземляющегося в Тайваньском аэропорту Суньшань — гладко и без происшествий — определенно стал новостью и поводом для всеобщего вздоха облегчения.

В этом случае, правда, место назначения так же важно, как и весь путь. Китай заявляет о своем суверенитете над Тайванем и его воинственная реакция на прибытие спикера палаты представителей предполагает, что риск непреднамеренных последствий остается высоким. Для тех, что считает, что конфронтация между США и Китаем из-за самоуправляющегося острова однажды неизбежна, провокация спикера могла просто ускорить ход событий. <…>

Демократы по всему миру могут поблагодарить Пелоси за выступление против автократии — и в то же время молиться о том, что она также может сохранить мир».

The Straits Times, Сингапур

«Хотя госпожа Пелоси не первый спикер палаты представителей, кто посетил Тайвань — Ньют Гингрич был там в 1997 — ее визит состоялся в период, когда отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились, а Китай находится в состоянии намного более мощной экономической, военной и геополитической силы, чем четверть века назад».

«Визит доказал двусмысленную позицию США по тайваньскому вопросу, он продемонстрировал, насколько Америка противоречит сама себе в дипломатической философии и практике. Визит причинил большой ущерб спокойствию вокруг Тайваня, а также китайско-американским отношениям и мировому порядку. <...> С одной стороны, они постоянно заявляют, что поддерживают политику «одного Китая», с другой стороны, обесценивают эту политику, поддерживая, явно или тайно, силы «независимости Тайваня», пытаясь использовать Тайвань для сдерживания Китая. <...>

На протяжении десятилетий США использовали Тайвань как пешку против Китая, они никогда действительно не заботились о народе Тайваня или о мирном развитии острова. Нужно быть готовым к столкновению, потому что однажды трагические игры, в которых пешку выкидывают, будут разыграны снова. Несбыточные мечты о получении независимости с помощью внешних сил в конечном итоге приведут к коллапсу, а тайваньские политики, поддерживающие независимость, однозначно будут прибиты к позорному столбу в истории. Китайское правительство и народ готовы к решительной борьбе. Они никогда не дадут места для активности по независимости Тайваня и никогда не позволят внешним силам отделить Тайвань от Китая. Сильная воля 1,4 млн китайцев непоколебима. Тот, кто играет с огнем «тайваньской независимости», в итоге обожжется».

«Тектонический сдвиг во внутриполитических раскладах и региональном балансе сил вызвали опасную динамику в Тайваньском проливе. С одной стороны, Китай стал более напористым во внешней политике, особенно после прихода к власти Си Цзиньпина, который поклялся провести «великое обновление китайской нации» и осуществить «китайскую мечту» превратить страну в мировую супердержаву. С этой целью Си дал понять, что он использует «все необходимые средства» для того, чтобы снова инкорпорировать Тайвань в Китай и защитить территориальные претензии страны в регионе. Под его руководством Китай быстро развил свой военный потенциал, резво подорвав превосходство Америки в регионе.

Тем временем на Тайване набирают силу национализм и настроения в поддержку независимости. Еще в середине 1990-х больше половины местных жителей идентифицировали себя одновременно как китайцев и тайваньцев. В 2020 опрос Pew Research Center показал, что только 4% видят себя китайцами, тогда как две трети населения определяют себя строго как тайваньцы. <…>

Проблема в том, что даже точные военные маневры могут привести к крупным инцидентам и спровоцировать ненамеренную эскалацию между главными героями. И даже если визит Пелоси не спровоцирует серьезную военную конфронтацию в ближайшие дни, две сверхдержавы по-прежнему стоят перед суровым выбором на фоне быстрого изменения националистических настроений и баланса сил по обе стороны Тайваньского пролива. Геополитическая суматоха вокруг визита спикера американской палаты представителей, скорее всего, станет первым залпом в длинной и все более опасной борьбе за будущее Тайваня».