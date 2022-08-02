Пелоси назвала целью своего визита поддержку «яркой демократии» Тайваня

По ее словам, поддержка Тайваня со стороны США особенно важна, так как весь мир стоит «перед выбором между автократией и демократией»

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня является главной целью визита американской делегации. Об этом по прилете в Тайбэй заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Reuters.

«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань подтверждает непоколебимую приверженность Америки поддержке яркой и динамичной демократии Тайваня», — заявила спикер.

По ее словам, солидарность США с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку «мир стоит перед выбором между автократией и демократией».

Визит Пелоси обострил и без того напряженные отношения между США и Китаем. На протяжении последних недель Китай предупреждал власти США, что этот шаг будет рассматриваться как нарушение его суверенитета, и грозил неминуемыми последствиями. Однако до последнего момента визит Пелоси на Тайвань не был официально подтвержден.

Днем 2 августа спецборт с Пелоси на борту, вылетевший из Малайзии, развернулся в сторону Тайваня. После этого Китай объявил военные учения около Тайваньского пролива, а японский NHK сообщил, что пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в сторону острова.

После прилета спикера МИД Китая предупредил, что США «играют в игру с огнем», а Минобороны КНР объявило о масштабных военных учениях с 4 по 7 августа.

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