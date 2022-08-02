Пелоси назвала целью своего визита поддержку «яркой демократии» Тайваня
Поддержка «яркой и динамичной» демократии Тайваня является главной целью визита американской делегации. Об этом по прилете в Тайбэй заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Reuters.
«Визит нашей делегации конгресса на Тайвань подтверждает непоколебимую приверженность Америки поддержке яркой и динамичной демократии Тайваня», — заявила спикер.
По ее словам, солидарность США с 23-миллионным населением Тайваня сегодня важнее, чем когда-либо, поскольку «мир стоит перед выбором между автократией и демократией».
Визит Пелоси обострил и без того напряженные отношения между США и Китаем. На протяжении последних недель Китай предупреждал власти США, что этот шаг будет рассматриваться как нарушение его суверенитета, и грозил неминуемыми последствиями. Однако до последнего момента визит Пелоси на Тайвань не был официально подтвержден.
Днем 2 августа спецборт с Пелоси на борту, вылетевший из Малайзии, развернулся в сторону Тайваня. После этого Китай объявил военные учения около Тайваньского пролива, а японский NHK сообщил, что пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в сторону острова.
После прилета спикера МИД Китая предупредил, что США «играют в игру с огнем», а Минобороны КНР объявило о масштабных военных учениях с 4 по 7 августа.
Тайвань объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован.
Официально у США нет отношений с властями Тайваня, но с 1979 года между ними действует закон, по которому Вашингтон может поставлять в регион оборонительное вооружение. При этом американские власти неоднократно заявляли, что поддерживают политику «одного Китая».