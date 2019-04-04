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Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе
Владимир Зеленский для проведения дебатов с Петром Порошенко пригласил Юлию Тимошенко, которая должна стать «гарантом честных правил». Действующий президент Украины уже принял приглашение приехать на дебаты на стадионе
Владимир Зеленский (Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС)

Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко стать арбитром и ведущим его дебатов с Петром Порошенко, которые должны пройти на стадионе. Об этом Зеленский заявил в видеоролике, выпущенном вечером 4 апреля.

По словам Зеленского, он пригласил Тимошенко провести дебаты, чтобы «избежать подкупа, провокаций, административного давления». «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился актер к Тимошенко.

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При этом глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявлял, что модератором дебатов будет журналист Павел Казарин. Ранее телекомпания пригласила Порошенко и Зеленского провести дебаты.

​Лидеру оппозиционной партии «Батькивщина» он дал 24 часа, чтобы принять решение. По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,4%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

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Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

​Вечером в четверг, 4 апреля, истекал 24-часовой срок, который Зеленский дал президенту Украины в среду, 3 апреля, чтобы решить, согласен ли он принять участие в дебатах на стадионе Олимпийский в Киеве. Он вмещает 70 тыс. человек. Зеленский выдвинул Порошенко несколько условий: дебаты должны быть проведены перед народом Украины, все каналы должны получить право транслировать их вживую, а возможность присутствовать на встрече должны получить все журналисты.

Также, по его словам, необходимо, чтобы ​кандидаты прошли медицинскую экспертизу и доказали народу, что «среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент». Кроме того, Порошенко должен признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном».

Порошенко согласился провести дебаты на стадионе. Также действующий глава государства согласился пройти медосмотр (об этом сообщил представитель его штаба), но о том, что перестает считать Зеленского «марионеткой Коломойского», пока не говорил. Сам Коломойский отрицает помощь кандидату Зеленскому. Однако именно на принадлежащем бизнесмену телеканале «1+1» транслируются программы с участием Зеленского. «Господин президент, Ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Что касается трети граждан Украины — пусть решают сами. Эти дебаты — это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократичную страну», — заявил Зеленский (цитата по его Facebook).

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Юлия Тимошенко ранее объявила, что не будет оспаривать результаты выборов, и отказалась поддерживать во втором туре Зеленского и Порошенко. «Страна сейчас находится в кризисном состоянии, в войне, в экономических руинах, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной <...> ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду», — объяснила она​.

«Приглашение Тимошенко — это продолжение троллинга президента со стороны Зеленского, так как у президента и лидера «Батькивщины» долгая и непростая история отношений. Зеленский и его штаб превращают историю с дебатами в хохму, а штаб президента вынужден реагировать, потому что отсутствие реакции будет не на пользу действующему главе государства», — сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, дебаты
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