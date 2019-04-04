Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе

Владимир Зеленский для проведения дебатов с Петром Порошенко пригласил Юлию Тимошенко, которая должна стать «гарантом честных правил». Действующий президент Украины уже принял приглашение приехать на дебаты на стадионе

Владимир Зеленский (Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС)

Актер и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пригласил Юлию Тимошенко стать арбитром и ведущим его дебатов с Петром Порошенко, которые должны пройти на стадионе. Об этом Зеленский заявил в видеоролике, выпущенном вечером 4 апреля.

По словам Зеленского, он пригласил Тимошенко провести дебаты, чтобы «избежать подкупа, провокаций, административного давления». «Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?» — обратился актер к Тимошенко.

При этом глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявлял, что модератором дебатов будет журналист Павел Казарин. Ранее телекомпания пригласила Порошенко и Зеленского провести дебаты.

​Лидеру оппозиционной партии «Батькивщина» он дал 24 часа, чтобы принять решение. По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%, Тимошенко — 13,4%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.