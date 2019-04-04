Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе

Вечером в четверг, 4 апреля, истекал 24-часовой срок, который Зеленский дал президенту Украины в среду, 3 апреля, чтобы решить, согласен ли он принять участие в дебатах на стадионе Олимпийский в Киеве. Он вмещает 70 тыс. человек. Зеленский выдвинул Порошенко несколько условий: дебаты должны быть проведены перед народом Украины, все каналы должны получить право транслировать их вживую, а возможность присутствовать на встрече должны получить все журналисты.
Также, по его словам, необходимо, чтобы кандидаты прошли медицинскую экспертизу и доказали народу, что «среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент». Кроме того, Порошенко должен признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном».
Порошенко согласился провести дебаты на стадионе. Также действующий глава государства согласился пройти медосмотр (об этом сообщил представитель его штаба), но о том, что перестает считать Зеленского «марионеткой Коломойского», пока не говорил. Сам Коломойский отрицает помощь кандидату Зеленскому. Однако именно на принадлежащем бизнесмену телеканале «1+1» транслируются программы с участием Зеленского. «Господин президент, Ваши нелепые извинения я принимаю, я человек простой. Что касается трети граждан Украины — пусть решают сами. Эти дебаты — это шанс объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократичную страну», — заявил Зеленский (цитата по его Facebook).
Юлия Тимошенко ранее объявила, что не будет оспаривать результаты выборов, и отказалась поддерживать во втором туре Зеленского и Порошенко. «Страна сейчас находится в кризисном состоянии, в войне, в экономических руинах, в крайней бедности, в разрушении институтов управления страной <...> ни один из кандидатов, который по решению ЦИК находится во втором туре, не справится с этими вызовами и не прекратит ни войну, ни беду», — объяснила она.
«Приглашение Тимошенко — это продолжение троллинга президента со стороны Зеленского, так как у президента и лидера «Батькивщины» долгая и непростая история отношений. Зеленский и его штаб превращают историю с дебатами в хохму, а штаб президента вынужден реагировать, потому что отсутствие реакции будет не на пользу действующему главе государства», — сказал РБК украинский политолог Вадим Карасев.