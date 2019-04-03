Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Владимир Зеленский, заручившийся в ходе первого тура выборов президента Украины поддержкой более 30% избирателей, предложил Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром на самом большом стадионе страны

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимир Зеленский, собравший в первом туре выборов президента Украины наибольшее число голосов (более 30,2%), заявил о готовности принять участие в дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко перед проведением второго тура.

«Я иду на дебаты. Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014-м году. Я принимаю вызов», — говорится в видеообращении Зеленского, опубликованном на его странице в сети Facebook.

Однако свое участие в дебатах лидер первого тура обставил рядом условий. Как принявший вызов дуэлянт выбирает оружие, так и Зеленский предложил Порошенко условия «поединка», выбрав местом его проведения крупнейшую спортивную арену Украины — стадион «Олимпийский» в Киеве, способный принять около 70 тыс. зрителей.