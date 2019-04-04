Порошенко принял вызов Зеленского сдать анализы перед дебатами в Киеве

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложение победителя первого тура выборов главы государства Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков​. Об этом на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Прямой», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, утром 5 апреля Порошенко будет ждать Зеленского в медпункте «Олимпийского» для сдачи всех необходимых анализов. Медведев отметил, что независимая экспертиза должна быть проведена сертифицированными лабораториями, так как ее результаты важны для избирателей.

Штаб Зеленского предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» и выдвинул ряд требований. В частности, Зеленский предложил до начала дебатов сдать анализы на алкоголь и наркотики, а также дать всем телеканалам возможность транслировать дебаты в прямом эфире. Кроме того, Зеленский призвал Порошенко принести извинения за оскорбления в его адрес, дав президенту на раздумья 24 часа.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Первый тур не выявил победителя, так как никто из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Во второй тур прошли Зеленский, набравший 30,24%, и Порошенко с 15,95% голосов. ЦИК назначил проведение второго тура на 21 апреля.