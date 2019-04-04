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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Порошенко принял вызов Зеленского сдать анализы перед дебатами в Киеве

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял предложение победителя первого тура выборов главы государства Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, а также согласился сдать анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков​. Об этом на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Прямой», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

По его словам, утром 5 апреля Порошенко будет ждать Зеленского в медпункте «Олимпийского» для сдачи всех необходимых анализов. Медведев отметил, что независимая экспертиза должна быть проведена сертифицированными лабораториями, так как ее результаты важны для избирателей.

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Штаб Зеленского предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» и выдвинул ряд требований. В частности, Зеленский предложил до начала дебатов сдать анализы на алкоголь и наркотики, а также дать всем телеканалам возможность транслировать дебаты в прямом эфире. Кроме того, Зеленский призвал Порошенко принести извинения за оскорбления в его адрес, дав президенту на раздумья 24 часа.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Первый тур не выявил победителя, так как никто из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей. Во второй тур прошли Зеленский, набравший 30,24%, и Порошенко с 15,95% голосов. ЦИК назначил проведение второго тура на 21 апреля.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты, анализы
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