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Выборы на Украине ,  
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Эксперты оценили шансы Зеленского и Порошенко на дебатах
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на стадионе. Эксперты полагают, что участие в дебатах в таком формате рискованно для обоих кандидатов
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Как соперники договорились о дебатах

Президент Украины Петр Порошенко в ночь на четверг, 4 апреля, согласился принять участие в дебатах на стадионе со своим соперником по второму туру президентских выборов актером Владимиром Зеленским. Свое согласие он дал в видеоролике, размещенном в Twitter. «Мы с вами очень разные. Главное отличие — стрелки геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны мира. Моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени», — сказал в ролике Порошенко. Быть президентом — это не игра, а дебаты — это серьезная дискуссия о стратегиях развитиях страны, добавил он. Напомнив, что формат дебатов прописан в Законе о выборах президента Украины, Порошенко сказал: «Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович».

Предложение провести дебаты исходило от Порошенко. Он заявил об их необходимости 31 марта, выступая в своем предвыборном штабе после оглашения результата первых экзитполов, согласно которым во второй тур выборов выходили он и Зеленский. Победа Зеленского в первом туре зафиксирована ЦИК Украины. Он набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%.

О готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, чтобы не допустить войны, Зеленский говорил в начале 2014 года: «Надо вам, я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ». Тогда же он призывал занимавшего тогда пост президента Виктора Януковича уйти в отставку.

Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Приглашение встретиться на киевском стадионе «Олимпийский» Зеленский записал в форме видеобращения, которое было опубликовано 3 апреля в его аккаунтах в социальных сетях. «Я иду на дебаты. Обращаюсь к Петру Порошенко: вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я — это не вы в 2014-м году. Я принимаю вызов», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном на его странице в сети Facebook. Условием проведения дебатов он назвал их проведение перед народом Украины, право всех каналов транслировать их вживую и право всех журналистов присутствовать. Также необходимо, чтобы ​кандидаты прошли медицинскую экспертизу и доказали народу, что «среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов, стране нужен здоровый президент».

Кроме того, Порошенко должен признать, что дебатировать он будет «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном». Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского также 31 марта, выступая в предвыборном штабе. Сам Коломойский отрицает помощь кандидату Зеленскому. Однако именно на принадлежащем Коломойскому телеканале «1+1» Зеленский 31 декабря 2018 года объявил о выдвижении в президенты, там же показывают передачи его студии «Квартал 95», в том числе сериал «Слуга народа», в котором Зеленский играет президента Украины.

По украинскому законодательству дебаты может организовывать Национальная общественная телерадиокомпания Украины (телеканал «UA: Первый») ​. Телерадиокомпания уже пригласила кандидатов принять участие в дебатах.

Закон Украины «О выборах Президента Украины» в статье 62 определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов за счет государственных средств. Такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Предвыборные теледебаты также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания.

ЦИК уже заявила, что формат дебатов на стадионе, предложенный кандидатами в президенты Украины, должен рассматриваться как предвыборная агитация и оплачиваться их избирательными штабами, а не из бюджета страны.

Кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов на пост президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

​Кому выгодны дебаты на стадионе

Порошенко не выполнил всех требований Зеленского, поэтому последний еще может отказаться от дебатов, шансы на этот баттл пока маленькие, оба кандидата пытаются не уронить свой авторитет отказом, обращает внимание в разговоре с РБК директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Участие в дебатах в таком формате рискованно для обоих кандидатов: Порошенко имеет ресурс, чтобы собрать на стадионе множество сторонников, которые могут оскорблять Зеленского и мешать ему говорить, у Зеленского почти нет политического опыта, но специфика публичных дебатов в том, что это демонстрация находчивости, а тут Зеленский не уступает действующему президенту, к тому же он может заготовить серию ответов, ход дебатов и результаты будут зависеть от антуража, поэтому пока ​все очень неопределенно, резюмирует Погребинский.

Политика
Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Дебаты интересны кандидату, у которого меньше рейтинг, отмечает в разговоре с РБК, украинский политолог Владимир Фесенко, сейчас это Порошенко. «Зеленский — явный фаворит. Об этом говорит не только перевес в первом туре, но и прогнозы по перетоку избирателей от других кандидатов во втором туре. Чтобы победить, ему достаточно просто превратить второй тур в референдум о недоверии Порошенко», — говорит эксперт.

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / Reuters)

В таком формате — дебатов на стадионе — комфортнее себя будет чувствовать Зеленский, продолжает Фесенко. «Игра на эмоциях, игра с аудиторией и залом — то есть с третьим участником. Зеленский хорошо умеет это делать. Но здесь есть потенциальные ловушки, потому что у Порошенко сильная и опытная команда с целой армией агитаторов и наполнить даже стадион для нее не проблема», — отмечает он.

Однако Фесенко сомневается, что дебаты состоятся. «Стороны увязнут в болоте по согласованию деталей. Например, как будет формироваться аудитория, можно ли обеспечить ее безопасность, как достигнуть паритета сторонников на стадионе, кто оплатит его аренду и другие вопросы. По сути, дебаты и так уже идут — но в формате видеообращений. Тема дебатов будет нейтрализована через публичную дискуссию. К тому же Порошенко выполнил не все требования Зеленского — медицинский тест он еще может и пройти, но извиняться, скорее всего, не будет».

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко, наоборот, считает, что нет никаких препятствий для проведения дебатов и даже выбор такого места, как стадион, ​ ничего не меняет.​ «Нельзя кому-то отдавать предпочтения. Все будет зависеть от того, какие тактики выберут кандидаты», — говорит эксперт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Александр Атасунцев
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, стадион
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