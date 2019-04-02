Тимошенко отказалась поддерживать Зеленского или Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не будет поддерживать во втором туре выборов ни актера Владимира Зеленского, ни действующего президента Петра Порошенко, пишут «Украинские новости».

«Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК будут во втором туре, не справится с этими вызовами и не остановит ни войны, ни беды», — сказала она. Тимошенко указала, что перед Украиной стоят очень большие вызовы и очень большая беда.

Тимошенко также заявила, что не намерена оспаривать в суде итоги первого тура выборов. «После так называемых реформ системы судопроизводства президент приватизировал систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — сказала политик.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, явка составила 63,48%. По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, поэтому ЦИК объявила о проведении второго тура. Он пройдет 21 апреля, победит кандидат, набравший больше голосов, чем соперник.