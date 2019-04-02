Шутки в сторону: кто из юмористов уходил в политику

Йон Гнарр, 52 года, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год

В мае 2010 года профессиональный комик Йон Гнарр вместе с партией анархо-сюрреалистов одержал победу на выборах в Исландии в разгар экономического кризиса. Гнарр стал мэром Рейкьявика.

Партия возникла как сюжет для телешоу: в 2008 году Гнарр придумал фигуру «скользкого» и беспринципного политика, готового обещать что угодно. Гнарр разместил ролики на YouTube, создал в интернете страничку партии, назвав ее Лучшей партией, и придумал запоминающийся слоган: «Зачем голосовать за вторую или третью партию, когда вы можете получить лучшую?»

Лучшая партия обещала поселить в местном зоопарке белого медведя, ничего не делать и «отдыхать на хорошей зарплате», построить Диснейленд с бесплатным входом для безработных. В конце партия делала оговорку: «Мы можем пообещать больше всех других партий, потому что мы нарушим каждое свое обещание».

«Я комик, а не политик» — так объяснил свое решение об уходе из политики Йон Гнарр. После успешного четырехлетнего пребывания на посту актер вернулся к прежней деятельности и снялся в сериале, играя мэра Рейкьявика.

Во время пребывания у власти Гнарру удалось изменить город: были созданы десятки километров новых велодорожек, программы поддержки искусства, была проведена реструктуризация финансов. Была осуществлена идея безвозмездной аренды земли в центре города. «Уже вчера я гулял по Лейгавегуру и заметил трех мужчин, которые жарили и продавали горячий миндаль в корице. Это все те незначительные детали, на которые ни у кого никогда не хватало времени. Но если все детали собрать, то понимаешь, насколько город изменился уже сейчас», — рассказывал Гнарр в интервью в 2012 году