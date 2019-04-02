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Шутки в сторону: кто из юмористов уходил в политику

Владимир Зеленский стал лидером в первом туре президентских выборов 2019 года на Украине. Актеры и шоумены выступали на политической арене разных стран и прежде. Наиболее яркие из них — в обзоре РБК.
Йон Гнарр, 52 года, мэр Рейкьявика с 2010 по 2014 год
Фото: Brendan McDermid / Reuters

В мае 2010 года профессиональный комик Йон Гнарр вместе с партией анархо-сюрреалистов одержал победу на выборах в Исландии в разгар экономического кризиса. Гнарр стал мэром Рейкьявика.

Партия возникла как сюжет для телешоу: в 2008 году Гнарр придумал фигуру «скользкого» и беспринципного политика, готового обещать что угодно. Гнарр разместил ролики на YouTube, создал в интернете страничку партии, назвав ее Лучшей партией, и придумал запоминающийся слоган: «Зачем голосовать за вторую или третью партию, когда вы можете получить лучшую?»

Лучшая партия обещала поселить в местном зоопарке белого медведя, ничего не делать и «отдыхать на хорошей зарплате», построить Диснейленд с бесплатным входом для безработных. В конце партия делала оговорку: «Мы можем пообещать больше всех других партий, потому что мы нарушим каждое свое обещание».

«Я комик, а не политик» — так объяснил свое решение об уходе из политики Йон Гнарр. После успешного четырехлетнего пребывания на посту актер вернулся к прежней деятельности и снялся в сериале, играя мэра Рейкьявика.

Во время пребывания у власти Гнарру удалось изменить город: были созданы десятки километров новых велодорожек, программы поддержки искусства, была проведена реструктуризация финансов. Была осуществлена идея безвозмездной аренды земли в центре города. «Уже вчера я гулял по Лейгавегуру и заметил трех мужчин, которые жарили и продавали горячий миндаль в корице. Это все те незначительные детали, на которые ни у кого никогда не хватало времени. Но если все детали собрать, то понимаешь, насколько город изменился уже сейчас», — рассказывал Гнарр в интервью в 2012 году

Джимми Моралес, 50 лет, президент Гватемалы с 2016 года
Фото: Al Drago / Bloomberg

Джимми Моралес, ставший в 2016 году президентом Гватемалы, получил известность как комедийный актер в телепрограмме Moralejas. В течение 15 лет он вместе с братом Самуэлем снимался в художественных фильмах. При этом Моралес ранее окончил магистратуру по специализации в области обороны и безопасности.

Политическую карьеру актер начал в 2011 году, неудачно выступив в выборах на муниципальном уровне. В марте 2013 года Моралес был избран генеральным секретарем партии «Фронт национальной конвергенции».

С лозунгом «Не коррумпированный, не вор» ему удалось набрать около 70% голосов избирателей на выборах главы государства в 2016 году.

Вскоре после вступления в должность имидж Моралеса как честного политика начал постепенно разрушаться. В начале 2017 года его брат, занимающий пост советника президента, и сын Хосе были арестованы по обвинению в коррупции. Это вызвало массовые протесты и призывы об отставке президента. Позже стало известно, что министр обороны Уильямс Мансилья ежемесячно выплачивал президенту $7300 как «бонус за чрезвычайную ответственность» при исполнении своих обязанностей, после чего ушел в отставку и был арестован. Несмотря на это, Джимми Моралес остается главой государства, срок президентских полномочий президента Гватемалы составляет четыре года

Джузеппе Грилло, основатель итальянского политического движения «Пять звезд»
Фото: Remo Casilli / Reuters

Популярный комедийный актер и блогер Джузеппе (Беппе) Грилло является основателем движения «Пять звезд» — главной сенсации состоявшихся в конце февраля 2013 года парламентских выборов в Италии: антисистемное движение получило 25,6% голосов избирателей. На выборах в марте 2018 года партия улучшила свой результат, набрав 32,6% голосов.

Актерский дебют 29-летнего итальянца на телевидении состоялся в 1977 году c участием в различных программах-варьете. В 1986 году из-за критических комментариев в адрес действующего премьер-министра Беттино Кракси Грилло стал персоной нон-грата на государственных и общественных телеканалах.

Политический взлет Беппе Грилло начался в 2007 году, когда он организовал на главной площади Болоньи Vaffanculo-Day («Пошел ты!»). Главным в позиции Грилло стало противостояние политической элите Италии. «Уже сейчас мы отправляем в Германию мусор на переработку. Пожалуйста, прихватите и наших политиков!» — призывал Грилло в 2008 году.

Одним из ключевых факторов успеха Джузепппе Грилло стала кампания в соцсетях. Так, в 2008 году британская газета The Guardian причисляла страницу Грилло к десятке самых влиятельных блогов мира. У его страницы в Facebook почти 2 млн подписчиков.

С 2017 года лидером партии «Пять звезд» является Луиджи ди Майо, а Грилло остается вдохновителем и идеологом движения. На парламентских выборах в марте 2018 года партия получила 32,7% голосов и сформировала правительство в коалиции с ультраправой «Лигой Севера». Ди Майо получил пост вице-премьера

Марян Шарец, премьер-министр Словении с сентября 2018 года
Фото: Yves Herman / Reuters

В июне 2018 года партия «Список Шареца» получила 12,7% голосов избирателей на парламентских выборах в Словении. Лидер партии Марян Шарец стал главой правительства страны: за его утверждение проголосовали 55 членов парламента, против — 33.

Шарец начал политическую карьеру в 2010 году, когда победил на выборах мэра небольшого города Камник. Но наиболее известен Шарец как комик и сатирик, пародирующий многих знаменитостей и политиков, в том числе бывших премьер-министров Словении Янез Янша и Андрея Баюка.

Марян Шарец окончил Люблянскую академию театра, радио, фильма и телевидения. Самым популярным образом Шареца стал недовольный крестьянин Иван Серпентиншека, который отличался своей прямотой и неприязнью к «непрактичным» философам и политикам.

В 2017 году Шарец принял участие в президентских выборах, критикуя политические элиты и призывая прислушаться к избирателям, но набрал 47% голосов и уступил действующему президенту Словении — Боруту Пахору. Когда на парламентских выборах летом 2018 года ни одна из вышедших в финал девяти партий не смогла добиться необходимого большинства, Марян Шарец стал компромиссной фигурой

Айк Марутян, мэр Еревана с октября 2018 года
Фото: hayk.marutyan / Facebook

В сентябре 2018 года на выборах в городской парламент Еревана победил блок партий «Мой шаг» (получил 81,6%), после чего мэром города был утвержден Айк Марутян. В июле 2018 года занимавший тогда поста мэра Тарон Магарян подал в отставку после акций протеста. Он занимал этот пост с 2011 года и являлся членом возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии.

С 1992 года Айк Марутян учился в Ереванском государственном инженерном университете и был в команде КВН политехнического института «Армянский проект». Позднее Марутян работал в качестве сценариста и актера и основал компанию «Крутая студия», занимался созданием программ «Крутой сериал», «7,5», No Comment, «Ала Бала Ница».

В своей программе Марутян обещал модернизировать транспортную систему, построить новую станцию метро, решить проблему вывоза мусора, не указав при этом детальных шагов по претворению этих планов в жизнь. «Я закатаю рукава и вместе с ереванцами решу проблемы в нашем Ереване. Я так воспринимаю эту должность», — пообещал он.

В марте этого года протесты вызвало решение мэрии озеленить площадь у здания оперного театра в центре города, в ходе которого было демонтировано несколько кафе

Лука Максимович, кандидат на пост президента Сербии в 2017 году
Фото: Marko Djurica / Reuters

На выборах президента Сербии два года назад комик Лука Максимович получил третий результат (9,7%), уступив избранному президентом лидеру Сербской прогрессивной партии и премьеру Александру Вучичу и правозащитнику Саше Янковичу.

Максимович прославился своими юмористическими роликами в YouTube. Будучи студентом, он снял юмористический сериал «Гей-пара из Шумадии». Позже он стал использовать образ Любишы Прелетачевича-Белого. Слово «прелетач» по-сербски означает политик-флюгер, который думает о своей выгоде, объясняет Би-би-си.

Весной 2016 года он с друзьями создал в своем родном городе Младеновац, который называл «сербским Детройтом», сатирическую партию «Вы не пробовали сарму». Партия получила второе место на выборах с 21% голосов и 13 из 55 мест в горсовете.

На президентские выборы он шел, называя себя «самым красивым кандидатом в Сербии» в белом костюме и остроносых туфлях. Через неделю после начала президентской кампании у Прелетачевича был рейтинг 11%. В программе он обещал «полную банализацию публичной жизни и политической системы»

Автор: Евгений Пудовкин, Анастасия Батманова
Теги: мультимедиа, Владимир Зеленский, актеры
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