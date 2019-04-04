Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским

Глава государства заявил, что в законе о выборах указывается, что дебаты должны проходить в телестудии, но согласился на предложение Зеленского провести их на стадионе. «Я жду Вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко

Петр Порошенко (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером президентской гонки, актером Владимиром Зеленским. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», - написал президент.

Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Материал дополняется