Выборы на Украине , 04:39
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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским
Глава государства заявил, что в законе о выборах указывается, что дебаты должны проходить в телестудии, но согласился на предложение Зеленского провести их на стадионе. «Я жду Вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко
Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером президентской гонки, актером Владимиром Зеленским. Об этом глава государства написал в Twitter.
«Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», - написал президент.
Ранее Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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