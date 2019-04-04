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BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
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На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.

«Модератором будет Павел Казарин», — сказал Аласания. Казарин сотрудничает с изданиями «Крым.Реалии», «Украинская правда», Liga.net, телеканалами ICTV и «24».

Политика
Эксперты оценили шансы Зеленского и Порошенко на дебатах

Накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, выдвинув при этом ряд требований. Актер предложил до начала дебатов сдать анализы на алкоголь и наркотики и предоставить всем каналам возможность транслировать дебаты в прямом эфире. Порошенко отметил, что они должны проходить в телестудии, однако согласился на предложение Зеленского. Он также выразил готовность сдать анализы.

Политика
Как проголосовали украинцы: победители и явка в трех инфографиках

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине, который пройдет 21 апреля. По итогам первого шоумен набрал 30,24% голосов, а действующий президент — 15,95%.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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