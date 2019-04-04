На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.

«Модератором будет Павел Казарин», — сказал Аласания. Казарин сотрудничает с изданиями «Крым.Реалии», «Украинская правда», Liga.net, телеканалами ICTV и «24».

Накануне Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, выдвинув при этом ряд требований. Актер предложил до начала дебатов сдать анализы на алкоголь и наркотики и предоставить всем каналам возможность транслировать дебаты в прямом эфире. Порошенко отметил, что они должны проходить в телестудии, однако согласился на предложение Зеленского. Он также выразил готовность сдать анализы.