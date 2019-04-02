Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов

Обращаться в суд после первого тура выборов президента Украины не прошедшая во второй тур лидер партии «Батькивщина» не намерена. По ее словам, судебная система страны работает так же фальшиво, как были проведены выборы

Юлия Тимошенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения. Об этом сообщает «Деловая столица».

«Я могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд, и причина этому одна — во время этих выборы мы не один раз в эти суды обращались. Однако после так называемых реформ системы судопроизводство президент приватизировал систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — сказала она.

Выборы президента состоялись на Украине 31 марта. Явка составила 63,48%.

Так как никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура, который назначен на 21 апреля. По итогам подсчета 96% бюллетеней, во второй тур прошли актер Владимир Зеленский, который заручился поддержкой 30,22% избирателей, и действующий президент страны Петр Порошенко (15,93%). Юлия Тимошенко набрала 13,39% голосов избирателей и во второй тур не прошла.

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