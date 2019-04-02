Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов

Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения. Об этом сообщает «Деловая столица».
«Я могу сразу сказать, что мы не пойдем в суд, и причина этому одна — во время этих выборы мы не один раз в эти суды обращались. Однако после так называемых реформ системы судопроизводство президент приватизировал систему, и она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены выборы», — сказала она.
Выборы президента состоялись на Украине 31 марта. Явка составила 63,48%.
Так как никто из кандидатов не набрал необходимых 50% голосов, ЦИК объявила о проведении второго тура, который назначен на 21 апреля. По итогам подсчета 96% бюллетеней, во второй тур прошли актер Владимир Зеленский, который заручился поддержкой 30,22% избирателей, и действующий президент страны Петр Порошенко (15,93%). Юлия Тимошенко набрала 13,39% голосов избирателей и во второй тур не прошла.
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