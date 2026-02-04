В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли 23-24 января. По словам Трампа, дела с урегулированием конфликта на Украине идут хорошо

Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Второй раунд переговоров России, Украины и США стартовал в Абу-Даби. Они, как ожидается, продлятся два дня — 4-5 февраля.

По данным «РИА Новости», встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована. Переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием, что Украина не вступит в НАТО, сообщил источник ТАСС. Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников отмечает, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем ожидается.

Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле «стыковкой графиков трех сторон».

Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

2 февраля президент Украины Зеленский провел совещание с переговорной группой, в нее войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры планировалось провести «в двухстороннем формате» — между Россией и Украиной, но позднее Anxios сообщил, что в переговорах со стороны Вашингтона примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. Зеленский заявил, что Украина готова к «реальным шагам». «Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — сообщил президент.

Зеленский также рассказал, что украинская делегация проведет встречу с американской стороной. По его словам, в Киеве считают, что двусторонний документ по гарантиям безопасности, над которым Украина работала с США, готов, и рассчитывают «на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23-24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его конструктивным. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. О том, что стороны сузили круг тем до территориального вопроса, сообщал Рубио. В Кремле однако заявили, что это хоть и серьезный, но не единственный вопрос в повестке переговоров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернёт военным или другим путём. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий.