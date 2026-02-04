В Абу-Даби начались переговоры России, Украины и США

 Перейти к основному контенту
Предыдущие трехсторонние переговоры прошли 23-24 января. По словам Трампа, дела с урегулированием конфликта на Украине идут хорошо
Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина
Автомобили с членами российской делегации после прибытия для участия в трехсторонних переговорах Россия-США-Украина (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Второй раунд переговоров России, Украины и США стартовал в Абу-Даби. Они, как ожидается, продлятся два дня — 4-5 февраля.

По данным «РИА Новости», встреча пройдет в закрытом режиме, по ее итогам пресс-конференция не запланирована. Переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием, что Украина не вступит в НАТО, сообщил источник ТАСС. Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников отмечает, что второй раунд переговоров может быть более многообещающим, чем ожидается.

Изначально делегации должны были встретиться в воскресенье 1 февраля. Перенос объяснили в Кремле «стыковкой графиков трех сторон».

Во втором раунде переговоров российскую делегацию возглавит начальник главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

В ОАЭ также прибыл спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Hamad Al Kaabi / Reuters

2 февраля президент Украины Зеленский провел совещание с переговорной группой, в нее войдут секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, советник офиса президента Александр Бевз, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, переговоры планировалось провести «в двухстороннем формате» — между Россией и Украиной, но позднее Anxios сообщил, что в переговорах со стороны Вашингтона примет участие спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Политика
Дональд Трамп

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что дела по урегулированию конфликта на Украине идут очень хорошо. Зеленский заявил, что Украина готова к «реальным шагам». «Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира», — сообщил президент.

Зеленский также рассказал, что украинская делегация проведет встречу с американской стороной. По его словам, в Киеве считают, что двусторонний документ по гарантиям безопасности, над которым Украина работала с США, готов, и рассчитывают «на дальнейшую предметную работу над документами по восстановлению и экономическому развитию».

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23-24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его конструктивным. Как писали ТАСС и Reuters, самым сложным пунктом переговоров стал территориальный вопрос. О том, что стороны сузили круг тем до территориального вопроса, сообщал Рубио. В Кремле однако заявили, что это хоть и серьезный, но не единственный вопрос в повестке переговоров.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Донбасс является «исторической территорией» России, которую она вернёт военным или другим путём. Киев категорически отказывается идти на уступки в вопросе территориальных претензий.

Читайте РБК в Telegram.

