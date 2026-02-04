«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине
Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Журналисты приглашены не будут.
Пресс-конференция по окончанию встречи не запланирована, отметил собеседник. Он не исключил публикации итогового коммюнике.
Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.
Переговоры России и Украины с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.
Материал дополняется.
