«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине

Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Журналисты приглашены не будут.

Пресс-конференция по окончанию встречи не запланирована, отметил собеседник. Он не исключил публикации итогового коммюнике.

Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.

Переговоры России и Украины с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.

