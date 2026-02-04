 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Переговоры России и Украины в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Журналисты приглашены не будут.

Пресс-конференция по окончанию встречи не запланирована, отметил собеседник. Он не исключил публикации итогового коммюнике.

Прошлые переговоры в ОАЭ, состоявшиеся с 23 по 24 января, также шли в закрытом режиме.

Politico сообщило об оптимизме в США и Киеве перед переговорами с Россией
Политика
Абу-Даби

Переговоры России и Украины с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пройдут 4-5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
Суд арестовал руководителя сауны, где погибли подростки Общество, 12:01
Появилось видео с украинской делегацией на переговорах в Абу-Даби Политика, 12:00
«РИА Новости» узнало о закрытом режиме переговоров по Украине Политика, 11:57
Посадившего самолет под Новосибирском пилота позвали работать в Азию Общество, 11:57
«Зафлексить проект» и «апдейтнуть»: как офисы заговорили на языке зумеров Образование, 11:54
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби Политика, 11:52
В России средняя стоимость нового автомобиля выросла на 13% за год Авто, 11:51
Исследование РБК выявило лучшие платформы для старта онлайн-бизнеса Отрасли, 11:51
Неадекватные цены и жесткий отбор: какие квартиры трудно сдать в 2026-м Недвижимость, 11:47
ГТЛК, S7 и ОАК договорились о сотрудничестве по поставке Ту-214 Бизнес, 11:47
Глава Росавиации сообщил об уменьшении числа авиапроисшествий Общество, 11:43
Как на Сахалине вывезли застрявших на льдине 43 рыбаков. Видео Общество, 11:39
Биткоин обновил минимум с победы Трампа на выборах в 2024 году Крипто, 11:30
В Адыгее после атаки беспилотником сгорели 27 автомобилей Политика, 11:26