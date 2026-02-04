ТАСС: на переговорах в ОАЭ есть понимание, что Украина не вступит в НАТО

ТАСС узнал, обсуждается ли Украина в НАТО в Абу-Даби

На переговорах есть понимание, что Украина не вступит в НАТО, сообщил источник. Зеленский выражал готовность отказаться от членства в альянсе в обмен на гарантии безопасности для Киева от Европы и США

Фото: Андрей Андриенко / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российско-украинские переговоры в Абу-Даби ведутся с пониманием, что Киев не вступит в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Переговоры проходят в закрытом режиме без приглашения журналистов, пресс-конференция по итогам встречи не планируется. Источник «РИА Новости» не исключил итогового коммюнике.

Переговоры России и Украины с участием США пройдут 4–5 февраля в Абу-Даби, одной из ключевых тем остается территориальный вопрос.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность отказаться от требований о членстве в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы. Они обсуждаются в рамках переговоров, но, как сообщила глава украинской миссии при альянсе Алена Гетманчук, на текущем этапе Киев разочарован в ранее данных союзниками обязательствах.

«Ранее основное внимание уделялось обязательствам по защите, предоставляемым партнерами. Сегодня же существует четкое понимание того, что ядром любых гарантий безопасности должна быть украинская армия и ее оборонная промышленность», — сказала она.

Москва заявляла о готовности обсуждать гарантии безопасности Киеву на основе надежных гарантий собственной безопасности. Тем не менее российская сторона категорически против присоединения Украины к НАТО. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины входит в число условий мирного урегулирования, которые в июне 2024 года озвучил президент России Владимир Путин.

Евросоюз должен подумать о гарантиях безопасности для Украины, если Киев действительно готов отказаться от присоединения к НАТО, говорила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее мнению, гарантии должны включать в себя «реальные войска, реальные возможности, чтобы Украина была в состоянии защитить себя». Москва выступает против появления в соседней стране иностранного военного контингента.

По информации Financial Times, Украина, США и страны Европы уже согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения. Источники газеты утверждают, что в случае «постоянных нарушений Россией» мирного соглашения США и Европа договорились дать «скоординированный военный ответ». План предусматривает, что минимальный срок, в который будут приняты ответные меры, — 24 часа. Речь идет о дипломатическом предупреждении и ответных действиях украинской армии.