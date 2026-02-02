 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Переговоры России и Украины⁠,
0

В Кремле сообщили о переносе срока новых переговоров по Украине

Сюжет
Переговоры России и Украины
Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 4–5 февраля, подтвердил Песков. Изначально встреча планировалась на 1 февраля, однако потребовалась «дополнительная стыковка графиков трех сторон», уточнил пресс-секретарь
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Второй раунд переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, который должен был пройти в Абу-Даби 1 февраля, перенесли на 4–5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Второй раунд работы группы по вопросам безопасности был запланирован на минувшее воскресенье [1 февраля], но потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон. Вот, и сейчас среда—четверг [4–5 февраля], действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал он.

Медведев заявил о неизменности условий переговоров по Украине
Политика
Дмитрий Медведев

Ранее Песков говорил, что ориентировочно 1 февраля в Абу-Даби запланированы трехсторонние переговоры. Также об этой дате сообщало издание Axios.

Предыдущие переговоры представителей России, Украины и США при участии ОАЭ прошли в закрытом режиме в Абу-Даби 23 и 24 января. Все три стороны оценили встречу как конструктивную. От России в переговорах участвовали представители Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Первый день прошел в максимально закрытом режиме. Не было предусмотрено присутствие журналистов, место проведения не называлось. Вторая встреча продлилась чуть более трех часов. По данным Reuters и ТАСС, самым сложным пунктом обоих раундов стал территориальный вопрос, также обсуждалось создание буферной зоны.

На встрече делегации России и Украины впервые напрямую обсудили мирный план, который США согласовывают с ними с октября 2025 года. В Кремле подчеркивали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на устойчивое урегулирование невозможно.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Дмитрий Песков переговоры Украина Россия Абу-Даби перенос
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
