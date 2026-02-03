Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо, считает американский президент Дональд Трамп.

«У нас все очень хорошо складывается с Украиной и Россией. Я говорю это впервые», — сказал он журналистам на мероприятии в Белом доме.

Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 4–5 февраля. Киев считает, что «реально достичь достойного и продолжительного мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию с устранением первопричин конфликта и на условиях, озвученных летом 2024 года.

Материал дополняется