Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Дела с урегулированием конфликта на Украине идут очень хорошо, считает американский президент Дональд Трамп.
«У нас все очень хорошо складывается с Украиной и Россией. Я говорю это впервые», — сказал он журналистам на мероприятии в Белом доме.
Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен пройти 4–5 февраля. Киев считает, что «реально достичь достойного и продолжительного мира», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин говорил, что Москва готова к мирному урегулированию с устранением первопричин конфликта и на условиях, озвученных летом 2024 года.
Материал дополняется
