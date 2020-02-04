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Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ

По словам президента, пять лет назад Москва пообещала Минску внутрироссийские цены. Лукашенко призвал не думать, что Белоруссия забыла об этом, и отметил, что страна хотела бы прозрачных отношений с Россией
Александр Лукашенко (Фото: Kremlin / Global Look Press)

При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Но если вы пообещали за пять лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — сказал президент.

Лукашенко отметил, что Белоруссия хотела бы «честных, чистых, прозрачных отношений». «Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, [госсекретарь США Майкл] Помпео приехал. Завтра [американский президент] Дональд Трамп приедет... Что они будут делать?» — cпросил белорусский президент.

Он также сообщил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля, и планирует открыто сказать ему, что «момент истины наступил». По словам Лукашенко, они с Путиным являются «архитекторами добрых отношений» между странами. «Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные», — заключил белорусский президент.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным фразой «момент истины наступил»
Политика

В декабре прошлого года Белоруссия не смогла договориться с Россией об условиях поставок нефти. Главной проблемой стал спор о ценах. После провала переговоров Лукашенко поручил искать альтернативы российскому топливу. Коммерческие предложения Минск направил на Украину, в Польшу, в Казахстан. Власти также начали переговоры о поставках нефти из США, Саудовской Аравии, ОАЭ. По словам Лукашенко, эти страны готовы поставлять Белоруссии сырье по мировой цене, и качество нефти у них лучше. Минск при этом не отказывается от российского топлива, но рассматривает страну как «четвертый вариант» среди прочих поставщиков.

Помпео во время визита в Белоруссию 1 февраля заявил, что США готовы на 100% обеспечить республику нефтью. «Все, что вам нужно, — сказать нам и обратиться к нам», — говорил госсекретарь США.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, газ, нефть
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