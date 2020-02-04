Лукашенко обвинил Москву в обмане с ценами на газ

По словам президента, пять лет назад Москва пообещала Минску внутрироссийские цены. Лукашенко призвал не думать, что Белоруссия забыла об этом, и отметил, что страна хотела бы прозрачных отношений с Россией

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin / Global Look Press)

При покупке «Белтрансгаза» Россия пообещала, что выведет Белоруссию на внутрироссийские цены. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Но если вы пообещали за пять лет вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», — сказал президент.

Лукашенко отметил, что Белоруссия хотела бы «честных, чистых, прозрачных отношений». «Не хотите — пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, [госсекретарь США Майкл] Помпео приехал. Завтра [американский президент] Дональд Трамп приедет... Что они будут делать?» — cпросил белорусский президент.

Он также сообщил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля, и планирует открыто сказать ему, что «момент истины наступил». По словам Лукашенко, они с Путиным являются «архитекторами добрых отношений» между странами. «Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные», — заключил белорусский президент.