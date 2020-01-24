Лукашенко назвал не блефом поиск альтернативы российской нефти

Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он обрисовал картину того, как Белоруссия будет действовать, если российская сторона не изменит свою позицию. Белорусский лидер перечислил варианты альтернативной поставки нефти в страну. По его словам, это поставки норвежской нефти через порты в Балтике, маршрут из Гданьска по одной из ниток нефтепровода «Дружба» и поставки через Украину с Черного моря.

Нефть из России Лукашенко назвал «четвертым вариантом». «Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок», — отметил он.

По словам Лукашенко, Белоруссия уже начала тестировать новые маршруты, чтобы посмотреть, «что получится на самом деле» и какие будут потери. Лукашенко добавил, что Белоруссия также договаривается о поставках нефти из США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он отметил, что эти страны готовы поставлять сырье по «мировой цене», но качество нефти у них лучше.