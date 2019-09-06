Орешкин заявил о необходимости выйти на единый рынок газа с Белоруссией

Россия и Белоруссия работают над «дорожной картой», предусматривающей создание единого рынка газа, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24».

«По газу, очевидно, есть наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей «дорожной карте», которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены», — сказал Орешкин.

По его словам, всего в разработке находится 31 «дорожная карта» процесса интеграции с Белоруссией, охватывающие разные сферы в экономике. Профильные ведомства должны за два месяца подготовить документы, в которых будут предложены конкретные шаги по интеграции и привидении экономического пространства «под единый знаменатель», добавил министр.

Интеграция России и Белоруссии основана на Договоре о создании Союзного государства от 1999 года. В июле президент Владимир Путин говорил, что Минск и Москва выберут устраивающие их пути интеграции, а белорусский лидер Александр Лукашенко в начале сентября получил проект по интеграции, разработанный в Минске.