Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше

Первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщил, что предложения о начале поставок нефти направлены на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны

Фото: Андрей Лианкевич / EPA / ТАСС

Власти Белоруссии считают нецелесообразным продолжать переплачивать российским компаниям за поставляемую в страну нефть. Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

«В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», — пояснил вице-премьер (цитата по БелТА).

Однако российские нефтяники, по словам Крутого, пока не готовы уменьшить размер премии. В связи с этим белорусские власти отрабатывают схемы поставок из других источников. 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству уже в ближайшие дни обеспечить закупку нефти за пределами России, использовав, в частности, поставки по железной дороге из балтийских портов.

По словам Крутого, в правительстве уже занялись этим вопросом.