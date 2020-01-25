Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Политолог сообщил об уходе Суркова с госслужбы Политика, 08:33 Восемь человек пострадали при пожаре в Новгородской области Общество, 08:27 СМИ сообщили о смерти врача в Ухане от нового типа коронавируса Общество, 08:18 В Турции число жертв землетрясения достигло 19 человек Общество, 07:45 Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией Политика, 07:27 В Малайзии подтвердили первый случай заражения новым вирусом Общество, 06:54 Власти Австралии признали первый случай коронавируса в стране Общество, 06:40 Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила об участии в выборах Политика, 06:31 В Австралии на заражение новым вирусом проверяют пять человек Общество, 05:55 Соратник Меркель заявил о необходимости отмены санкций против России Политика, 05:11 В Перу экстренно сел самолет после сообщения о бомбе Общество, 04:20 Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 Общество, 04:20 Трамп представил эмблему Космических сил США Общество, 03:49 Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным Политика, 03:27
Политика ,  
0 

Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Ранее Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в вопросе перехода на равнозначные тарифы на газ при поставках в республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ «О проекте международного договора», датированный от 23 января,опубликован на сайте главы государства.  

Речь идет о порядке формирования тарифов при поставке газa в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. В качестве основы для проведения переговоров с Россией об экспорте газа в указе называется соглашение от 25 ноября 2011 года.  

Накануне, 24 января, Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Белоруссию. «Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. <...> Где такое видано?», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).

Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, что позволит предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях, подчеркнул он. По его словам, при продаже «Газпрому» трубы «Белтрансгаза» Белоруссии пообещали выровнять условия по цене, однако этого так и не было сделано.

Лукашенко напомнил, что поднимал вопрос о цене на поставки российского газа в республику на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я ему прямо сказал: а я это помню», — отметил он. Глава Белоруссии также указал на то, что Минск в данном вопросе намерен «действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило».  

Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 млрд куб. м. газа. В 2019 году цена на газ из России для республики составляла $127 за 1 тыс. куб. м. Дочерняя компания-резидент «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» проводит контракты на поставки газа в Белоруссию с ПАО «Газпром» и ГПО «Белтопгаз» в американских долларах. В конце декабря Лукашенко заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как это происходит сегодня. Кроме того, уже в январе правительство и Нацбанк Белоруссии подписали совместное постановление «О Стратегии повышения доверия к нацвалюте до 2035 года», предусматривающее, среди прочего, отказ от использования любой иностранной валюты во внутренних расчетах за газ между резидентами.    

В конце 2019 года глава правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 года. Тогда же «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на транспортировку российского газа через республику до 2021 года. В Минэнерго уточнили, что поставки в эти месяцы будут проходить по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м газа. Лукашенко на встрече с Путиным ранее отмечал, что Минску не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому он готов покупать газ у России и по $200.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, поставки газа
Материалы по теме
Лукашенко заявил о «поставленной раком» Белоруссии в споре из-за нефти
Экономика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter