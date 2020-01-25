Лукашенко одобрил внесение изменений в газовый контракт с Россией

Ранее Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск в вопросе перехода на равнозначные тарифы на газ при поставках в республику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Россией о поставках природного газа. Документ «О проекте международного договора», датированный от 23 января,опубликован на сайте главы государства.

Речь идет о порядке формирования тарифов при поставке газa в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики. В качестве основы для проведения переговоров с Россией об экспорте газа в указе называется соглашение от 25 ноября 2011 года.

Накануне, 24 января, Лукашенко заявил, что Москва «кинула» Минск и не перешла на внутрироссийские цены на газ при поставках в Белоруссию. «Что касается газа, нас кинули — не вывели нас на равные цены. <...> Где такое видано?», — сказал белорусский лидер (цитата по БелТА).

Минск настаивает на одинаковых газовых тарифах с Москвой, что позволит предприятиям двух стран конкурировать на рынке в равных условиях, подчеркнул он. По его словам, при продаже «Газпрому» трубы «Белтрансгаза» Белоруссии пообещали выровнять условия по цене, однако этого так и не было сделано.

Лукашенко напомнил, что поднимал вопрос о цене на поставки российского газа в республику на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Я ему прямо сказал: а я это помню», — отметил он. Глава Белоруссии также указал на то, что Минск в данном вопросе намерен «действовать, исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило».