Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Хотя Белоруссия и заключит договоры с Россией о поставках нефти, в ближайшие дни Минск начнет искать альтернативу российским углеводородам. Об этом распорядился Александр Лукашенко

Совещание Александра Лукашенко с руководством нефтехимического комплекса (Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь)

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента. Вместе с тем он поручил в ближайшие дни найти альтернативные источники нефти для работы перерабатывающих предприятий.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в последние месяцы провели серию переговоров, посвященных вопросам интеграции и поставкам нефти и газа из России. Последний телефонный разговор лидеров состоялся 31 декабря, переговоры велись и накануне. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров сообщил, что решить вопросы, касающиеся нефти и газа Москве и Минску пока так и не удалось.

Материал дополняется.