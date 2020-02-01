Бизнес , 01 фев, 13:35
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Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.
«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — заявил он (цитата по «Белте»).
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