Лукашенко анонсировал встречу с Путиным фразой «момент истины наступил»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшую пятницу, 7 февраля, передает БелТА.

«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, — некий момент истины наступил», — сказал Лукашенко.

Он назвал себя и Путина архитекторами добрых политических отношений между Москвой и Минском. «Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные», — добавил президент Белоруссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля.

На прошлых выходных, 2 февраля, Белоруссию посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами. В Кремле заявили, что Белоруссия вправе развивать отношения с США, однако «сверхблизкого сближения» этих стран в России не ждут.