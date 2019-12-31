«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

Объемы поставок и транзита газа в следующем году, согласно подписанным соглашениям, сохранятся на уровне 2019 года

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в январе и феврале будущего 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что стороны также заключили дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Накануне, 30 декабря, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что власти обеих стран подготовят промежуточный вариант условий поставок нефти и газа только в том случае, если «субъекты хозяйствования» не смогут договориться о поставках ресурсов до 1 января. Ранее Лукашенко отмечал, что Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель.

В начале октября глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск может снизить импорт российского газа в 2020 году в связи с запуском первого блока Белорусской атомной электростанции. По его словам, объем поставок может быть ниже того объема, который, как ожидалось, будет потреблен в 2019 году (в районе 20 млрд куб.м газа). Осенью глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что Москва и Минск работают над «дорожной картой», которая предусматривает создание единого рынка газа для двух стран.