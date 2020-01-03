Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца

Белоруссия в январе и феврале нынешнего года будет покупать российский газ по $127 за 1 тыс. куб. м. Ранее Лукашенко говорил, что Минску не нужен дешевый газ, согласившись на цену $200

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе-феврале нынешнего года будут осуществляться по цене 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство энергетики. Отмечается, что процесс переговоров о поставках газа в Белоруссию продолжается.

Глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил РБК цену поставок газа в Белоруссию. «Подтверждаем. Договоренности по цене есть на два месяца», — сказал он, не уточнив, планируется ли пересмотр условий после февраля

Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель. «Равные условия — больше ничего не надо», — заявил белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в начале декабря.

РБК отправил запросы в «Газпром» и Минэнерго.