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Минэнерго Белоруссии назвало стоимость газа из России на два месяца
Белоруссия в январе и феврале нынешнего года будет покупать российский газ по $127 за 1 тыс. куб. м. Ранее Лукашенко говорил, что Минску не нужен дешевый газ, согласившись на цену $200
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Поставки российского природного газа в Белоруссию в январе-феврале нынешнего года будут осуществляться по цене 2019 года — $127 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство энергетики. Отмечается, что процесс переговоров о поставках газа в Белоруссию продолжается.

Глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил РБК цену поставок газа в Белоруссию. «Подтверждаем. Договоренности по цене есть на два месяца», — сказал он, не уточнив, планируется ли пересмотр условий после февраля

Президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что при интеграции с Россией стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ и по $200, а нефть — по $63 за баррель. «Равные условия — больше ничего не надо», — заявил белорусский лидер на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в начале декабря.

РБК отправил запросы в «Газпром» и Минэнерго.

«Газпром» и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года
Экономика

Ранее в конце минувшего года, 31 декабря, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 года. Тогда же стороны продлили до 2021 года сроки действия двухсторонних контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транспортиру в другие страны. Отмечалось, что объемы поставок в 2020 году сохранятся на уровне 2019-го, однако их точные условия и стоимость не уточнялись.

24 декабря в интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что в случае если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск начнет искать альтернативные варианты поставок. По его словам, Россия собирается повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1 тыс. куб. м. Президент Белоруссии также отмечал, что конкретных цифр и контрактов еще нет.

Авторы: Кристина Астафурова, Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия, поставки газа
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