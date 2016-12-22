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Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи
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Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи
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Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи
Из керченского порта исчезли задержанные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь». Их местоположение неизвестно
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Командование Военно-морских сил Украины проверяет информацию об исчезновении из порта Керчи двух артиллерийских катеров — «Бердянск» и «Никополь», сообщает УНН со ссылкой на украинские ВМС. «Да, проверяем информацию», — заявили агентству в ведомстве.

Первым на исчезновение двух из трех задержанных российскими пограничниками украинских кораблей из керченского порта обратил внимание портал «Керчь Инфо». Отмечалось, что на стоянке в порту остался только рейдовый буксир «Яны Капу».

По словам источника ТАСС в силовых структурах Крыма, задержанные корабли не покидали акваторию керченского порта, их «просто переставили к другой причальной стенке, метрах в десяти от прежней стоянки».

Днем 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники заметили три украинских военных корабля, которые, по данным ФСБ, нарушили государственную границу и не отреагировали на требование остановиться.

После этого по кораблям открыли огонь, а российский патрульный катер протаранил буксир «Яны Капу». Затем все корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи, 24 моряка были арестованы. Позднее выяснилось, что среди них были два сотрудника Службы безопасности Украины Андрей Драч и Василий Сорока.

В Кремле назвали инцидент в Черном море «очень опасной провокацией». В свою очередь в Киеве заявили, что предупреждали российские власти о намерении пройти через пролив и сочли задержание катеров и буксира актом агрессии. В ряде областей Украины ввели военное положение до 26 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что введение военного положения «развяжет руки» украинским радикалам.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о переводе предприятий военно-промышленного комплекса страны на особый режим работы. 3 декабря на Украине начались военные сборы резервистов. По словам Порошенко, у границ Украины рассредоточена российская группировка в составе более 80 тыс. военнослужащих, 900 танков, более 500 самолетов и вертолетов.

Украинский лидер предупредил, что Москва хочет захватить города Бердянск и Мариуполь, призвав страны Запада, включая Германию и ее союзников, усилить военное присутствие в Черном море. В Кремле назвали заявления украинского президента абсурдом, а официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия «защищает Европу от варварства, тирании, агрессии и милитаризма».

Автор: Григорий Дубов.
Теги: ВМС Украины , Керчь , военные корабли , Крым
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