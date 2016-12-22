На Украине начались военные сборы резервистов

На Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва, сообщает Генштаб Вооруженных сил страны в Facebook.

Указывается, что сборы продлятся до 20 суток. На полигонах в Херсонской и Запорожской области проведут бригадные тактические учения, которые продлятся до десяти дней.

Президент Украины Петр Порошенко ранее рассказал, что 3 декабря состоится передислокация подразделений войск на границу с Россией. Кроме того, в стране усиливают охрану атомных и гидроэлектростанций, противовоздушную оборону.

Военное положение, введенное на Украине в конце ноября, необходимо для укрепления обороны, пояснил Порошенко. Он также выразил надежду, что его продления не потребуется. Военное положение в десяти областях Украины введено сроком до 26 декабря.

Поводом для его введения стал инцидент в Керченском проливе. Российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля, которые нарушили границу России. Находившихся на борту моряков арестовали на два месяца. Позднее им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.