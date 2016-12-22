ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,54 66,42 EUR Нал. 76,61 75,61 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4161,40 -44,70 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь
Лента новостей
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Онлайн 14:00, Спорт Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:50, РБК и Белая Дача Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь 13:35, Политика Футболист «Спартака» Ещенко впервые рассказал о конфликте с Каррерой 13:14, Спорт Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции 13:02, Политика В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» 13:02, Политика МВД рассказало о ситуации с раненой женщиной на станции «Лубянка» 12:40, Общество Израильская полиция рекомендовала обвинить чету Нетаньяху во взятках 12:35, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 12:31, РБК, Jardin и Greenfield Президент UFC назвал максимальный срок отстранения Нурмагомедова за драку 12:30, Спорт Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о моряках 12:25, Общество Умер американский актер Кен Берри 11:47, Общество Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море 11:44, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 11:08, РБК и Whirlpool Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты 10:58, Политика Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире 10:54, Общество Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу из Украины 10:40, Спорт Минстрой заявил о подготовке программы для решения проблемы дольщиков 10:27, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 10:16, РБК и EXMO National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России 09:53, Политика Избранный президент Мексики принял присягу 09:48, Политика Поврежденную в ходе протестов Триумфальную арку в Париже закрыли 09:08, Общество Боксеры Уайлдер и Фьюри завершили вничью чемпионский бой в тяжелом весе 08:58, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 08:50, РБК и Philips Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане 08:40, Общество Бывший министр Меркель заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну 08:34, Политика Джорджа Буша-старшего похоронят на территории библиотеки в Техасе 08:05, Общество Бой за титул чемпиона мира по боксу. Уайлдер — Фьюри. Онлайн 07:23, Спорт
Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь
Политика, 13:35
0
Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Об этом глава государства сказал в интервью Funke Media Group, выдержки из которого приводятся на его сайте.

По словам Порошенко, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал президент Украины.

Ранее Порошенко в интервью Bild заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, и в Киеве видят признаки подготовки наземного вторжения России.

Порошенко объявил о переводе ВПК Украины на особый режим
Политика

После того как российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка​, которые, по утверждению ФСБ, нарушили границу России, на Украине на 30 дней было введено военное положение. Порошенко заявил, что во время действия военного положения права россиян будут ограничены. Позднее власти Украины ограничили въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения на въезд и пребывание украинцев, а пойдет по пути либерализации пребывания украинских граждан.

Теги: Петр Порошенко , захват
Главное
В МИДе слова Путина об украинцах объяснили «добрыми намерениями» Политика
Материалы по теме
МИД исключил зеркальный ответ на ограничения Украиной въезда россиянам Политика
Захарова заявила о «ручном урегулировании» конфликта в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter