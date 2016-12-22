Порошенко заявил о планах России захватить Бердянск и Мариуполь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские города Бердянск и Мариуполь. Об этом глава государства сказал в интервью Funke Media Group, выдержки из которого приводятся на его сайте.

По словам Порошенко, инцидент в Керченском проливе доказывает, что Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — сказал президент Украины.

Ранее Порошенко в интервью Bild заявил, что российские власти намерены захватить всю Украину, и в Киеве видят признаки подготовки наземного вторжения России.

После того как российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка​, которые, по утверждению ФСБ, нарушили границу России, на Украине на 30 дней было введено военное положение. Порошенко заявил, что во время действия военного положения права россиян будут ограничены. Позднее власти Украины ограничили въезд в страну для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения на въезд и пребывание украинцев, а пойдет по пути либерализации пребывания украинских граждан.