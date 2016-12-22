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Кремль назвал абсурдом слова Порошенко о планах России захватить Бердянск
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Кремль назвал абсурдом слова Порошенко о планах России захватить Бердянск
Конфликт в Азовском море, 13:17
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Кремль назвал абсурдом слова Порошенко о планах России захватить Бердянск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно абсурдным заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении Москвы проложить наземный коридор в Мариуполь и Бердянск. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков сказал журналистам, что заявление Порошенко — «еще одна попытка каким-то образом спровоцировать напряженность». Пресс-секретарь считает, что такие высказывания связаны с предстоящими выборами президента Украины.

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«Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала», — подчеркнул пресс-секретарь. «Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то», — заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко о намерении Москвы захватить украинские территории.

Как заявил 2 декабря Петр Порошенко, Россия не отказывается от плана «расширить оккупацию Украины», что доказывает инцидент в Керченском проливе. По мнению украинского президента, Москва намерена «получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск». Кроме того, ранее Порошенко утверждал, что Россия собирается «захватить всю Украину».

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Дмитрий Песков также прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, заявившего о блокировании Россией работы портов Мариуполя и Бердянска. 29 ноября министр заявил, что в ожидании входа в Азовское море были 18 судов, на выход из Азовского в Черного море также стояла очередь.

По словам Пескова, «никаких ограничений нет, и там идет достаточно интенсивная международная навигация». Он добавил, что существует определенный порядок технического уведомления портовой администрации Керчи. «Бывают какие-то моменты, когда в интересах обеспечения безопасности морской навигации с учетом погодных условий принимаются решения о приостановке судоходства», — сказал он журналистам и добавил, что «это обычная мировая практика и ничего здесь экстраординарного нет».

Отношения Москвы и Киева снова обострились после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда ФСБ задержала три украинских корабля, на борту которых находились 24 моряка. Москва утверждает, что украинцы нарушили границу России, и считает действия Киева провокацией. Украина обвинила Россию в агрессии, уверяя, что российская сторона была предупреждена о готовящихся маневрах.

В некоторых регионах Украины на 30 дней ввели военное положение, позднее власти страны ограничили въезд россиянам мужского пола возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия не будет вводить ответных ограничений на въезд украинцев.

Теги: Керченский пролив , Украина
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