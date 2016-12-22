ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,81 66,86 EUR Нал. 76,52 75,48 USD Бирж. 67,36 +0,25 EUR Бирж. 76,05 +0,33 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 4225,00 +405,10 IMOEX 2377,00 +1,64% RTSI 1111,68 +1,19% Brent 59,47 -2,73% DJIA 24748,73 +0,44% Nasdaq 7082,70 +0,01%
Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ
Лента новостей
Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа 16:45, Экономика Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов 16:39, Бизнес Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 16:27, РБК и Mastercard Полицейские не нашли взрывные устройства в эвакуированных ТЦ в Москве 16:25, Общество «Доллар уходит от нас»: главные заявления форума «Россия зовет» 16:23, Фотогалерея  Медведев назвал ответственных за пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» 16:19, Общество В АФК «Система» допустили продажу «Детского мира» до конца года 16:13, Бизнес Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3% 16:10, Бизнес Правозащитники рассказали о казни «черного риелтора» в Белоруссии 16:04, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 16:02, РБК и ГТЛК Главный тренер «Спартака» прокомментировал акцию в поддержку Глушакова 15:57, Спорт Орешкин заявил, что стоимость биткоина катастрофически снизилась 15:57, Крипто Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ 15:50, Политика Дочь главы РСПП перейдет на работу в тульскую облдуму 15:49, Политика Путин назвал торговую войну США с Китаем «окном возможностей» для России 15:45, Политика Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 15:45, РБК и EXMO Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому 15:37, Общество Орешкин рассказал о конкурентных преимуществах российской экономики 15:32, Экономика Жилье с довеском: что нужно знать о квартирах с обременениями 15:26, Недвижимость Путин счел исполнение договоренности по ОПЕК+ заслугой Саудовской Аравии 15:21, Экономика Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:20, РБК и Lenovo Путин ответил «куда вы так спешите» на вопрос о России после него 15:11, Политика Путин назвал инцидент в Черном море провокацией в интересах Порошенко 14:59, Политика «Аэрофлот» сообщил о повышении топливного сбора 14:59, Бизнес Почему с Bitcoin все будет хорошо 14:58, Крипто Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 14:56, РБК и Открытие СМИ анонсировали обмен футболистами между «Зенитом» и «Миланом» 14:53, Спорт Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе 14:52, Политика
Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ
Конфликт в Азовском море, 15:50
0
Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, который был задержан в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.

Как сообщили РБК в пресс-службе Керченского городского суда, еще один сотрудник СБУ Василий Сорока был арестован накануне.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины, в свою очередь, заявили, что предупредили российскую сторону о маневрах.

ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе
Политика

Три корабля и 24 украинских военных были задержаны, ранее суд в Крыму арестовал 15 из них.

ФСБ заявила, что на одном из задержанных кораблей находились два сотрудника украинских спецслужб, в том числе оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. Присутствие контрразведчиков на кораблях подтвердил глава СБУ Василий Грицак.

Украина расценила произошедшее как акт агрессии, власти страны ввели военное положение. В Кремле инцидент назвали «вторжением в российские воды». Владимир Путин назвал случившееся в Черном море провокацией в интересах Петра Порошенко.
Теги: Украина , СБУ , арест
Главное
Путин рассказал об уходящем от России долларе Экономика
Материалы по теме
СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях Политика
ФСБ заявила о присутствии сотрудников СБУ на катерах в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter