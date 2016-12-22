Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, который был задержан в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.

Как сообщили РБК в пресс-службе Керченского городского суда, еще один сотрудник СБУ Василий Сорока был арестован накануне.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины, в свою очередь, заявили, что предупредили российскую сторону о маневрах.

Три корабля и 24 украинских военных были задержаны, ранее суд в Крыму арестовал 15 из них.

ФСБ заявила, что на одном из задержанных кораблей находились два сотрудника украинских спецслужб, в том числе оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. Присутствие контрразведчиков на кораблях подтвердил глава СБУ Василий Грицак.