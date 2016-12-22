Суд арестовал задержанных на катерах в Керченском проливе сотрудников СБУ

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, который был задержан в ходе инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы России.
Как сообщили РБК в пресс-службе Керченского городского суда, еще один сотрудник СБУ Василий Сорока был арестован накануне.
25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля — катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины, в свою очередь, заявили, что предупредили российскую сторону о маневрах.
Три корабля и 24 украинских военных были задержаны, ранее суд в Крыму арестовал 15 из них.
ФСБ заявила, что на одном из задержанных кораблей находились два сотрудника украинских спецслужб, в том числе оперуполномоченный главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч. Присутствие контрразведчиков на кораблях подтвердил глава СБУ Василий Грицак.Украина расценила произошедшее как акт агрессии, власти страны ввели военное положение. В Кремле инцидент назвали «вторжением в российские воды». Владимир Путин назвал случившееся в Черном море провокацией в интересах Петра Порошенко.