Лавров прокомментировал перспективы военного положения на Украине

Введение военного положения на Украине «развяжет руки» радикалам, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Ее трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

Министр отметил, что на Украине регулярно происходят грубейшие нарушения гуманитарного международного права, в особенности в Донбассе, где обстреливается мирное население. «С объявлением военного положения, наверное, радикалы-националисты вообще будут ощущать, что у них руки развязаны», — сказал Лавров.

По итогам заседания президент Украины и СНБО решили ввести на Украине военное положение на 60 суток. Утвердить решение должна Верховная рада.

Киев решил ввести военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России без предварительного уведомления и не реагировали на требования российских властей остановиться.

Российская сторона перекрыла фарватер в районе Крымского моста, корабль ФСБ протаранил украинский буксир. Два бронекатера попытались отойти в открытое море, но были обстреляны российскими пограничниками. Корабли вместе с экипажем были доставлены в ​порт Керчи. В результате инцидента ранены несколько украинских моряков.

Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении морского международного права. В частности, ФСБ настаивает на том, что украинская сторона не предупредила о прохождении своих кораблей через пролив. Украина утверждает, что предупредила российскую сторону о плановом переходе кораблей из Одессы в Мариуполь.

Президент Украины потребовал от России вернуть задержанные корабли и моряков.